Mayra Dugaich Anitta fala sobre uso de camisinha e desejo de engravidar

Na última segunda-feira (3), Anitta afirmou que usa apenas camisinha e que reza para Deus e fala com o universo para avisar quando será o momento de engravidar. A cantora participou do novo episódio do podcast On Purpose with Jay Shetty e disse que parou de usar anticoncepcionais como pílulas e DIU.

“Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida e ser mais rica. Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso “, afirmou.

“Eu tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose. Hoje em dia, uso apenas camisinhas”, revelou.

“Elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Eu consigo sentir, sabe? Acho que quando você se comunica com o universo, dá certo. Eu falo para o universo que, quando achar que for o momento, para mandar a pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos meus filhos, aí eu estarei pronta”, finalizou.