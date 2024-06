Mayra Dugaich Ludmilla comemora demanda do projeto ‘Numanice’

No último sábado (1), a cantora Ludmilla comemorou nas redes sociais que a demanda do seu projeto Numanice está alta.

Isso porque ela compartilhou um link em seu Instagram e recebeu mais de 64 mil cadastros de interessados.

“Gente, ontem começou um movimento na internet de ‘por onde anda o Numanice’. E daí a gente lançou um link para o pessoal se cadastrar. Mano, em menos de 24h, olha isso: quase 65 mil pessoas. Olha a demanda! Cara, muito fod*, vocês são fiéis mesmo, continuem acompanhando porque tem mais novidade!” , comemorou.

Vale lembrar que em 15 de maio a cantora cancelou sua turnê Ludmilla In The House .

“Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo” , disse Ludmilla .

