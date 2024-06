Mayra Dugaich Jão anuncia ‘Supernova’, parte final do álbum ‘Super’

No último sábado (1), o cantor Jão anunciou o lançamento de oito novas músicas, que são a parte final do álbum Super .

Supernova estará disponível nas plataformas digitais no próximo dia 11 de junho.

O material traz as faixas Religião, Acidente, O Triste É Que Eu Te Amo, Modo de Dizer, Carnaval, Locadora Pt. II, Supernova e Paranoid .

Vale lembrar que Jão lançou Super em agosto de 2023 contendo 14 músicas.

Ele continua apresentando sua Superturnê no Brasil. Jão também estará no Rock in Rio Lisboa no dia 16 de junho, além de cantar no Palco Mundo do festival em 19 de setembro.

Confira: