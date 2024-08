Renato Cipriano SBT comemora sucesso do SBT com exibição inédita do especial “Cazalbé, O Herdeiro da Graça”

Desde o seu lançamento oficial, em 19 de agosto, o +SBT vem alcançando excelentes resultados . A plataforma de streaming gratuita do SBT conta atualmente com mais de 1 milhão de downloads nas lojas em que está disponível e ocupa o primeiro lugar na categoria Entretenimento. Há uma semana, também está como o app ‘top1’ em aplicativos gratuitos mais baixados. O sucesso entre os usuários também se traduz em feedbacks positivos nas redes sociais, com destaque para elogios à organização, usabilidade e conteúdos.

“ Estamos animados com o início super positivo do +SBT. O grande interesse do público nos motiva a continuar inovando e aprimorando a experiência na plataforma que vem conquistando os brasileiros pela qualidade dos conteúdos, a riqueza do nosso arquivo e a qualidade dos nossos originais com acesso fácil e 100% gratuito. Nosso compromisso é manter essa evolução constante, sempre focados em entregar o melhor que o brasileiro quer e precisa para se divertir e informar, levando a essência do SBT, de todos os seus 43 anos, para muito além da TV “, afirma Daniela Abravanel Beyruti , CEO do SBT .

Para celebrar os bons resultados, a emissora levará ao ar, em uma exibição especial na TV aberta , o primeiro episódio de “ Cazalbé, O Herdeiro da Graça ”. Nesta quarta-feira , 28 de agosto, a partir das 23h15, a primeira cinebiografia de um dos nomes mais icônicos e importantes do humor brasileiro chega às telas de todo país.

Com direção de Michael Ukstin e roteiro de Eli Ramos , a série completa , em 5 episódios , estará disponível no catálogo do +SBT já no dia seguinte, 29 de agosto , sendo exibida também em maratona no canal +Pop, às 19h, também no dia 29.

O público, que há tantos anos acompanha Carlos Alberto de Nóbrega em seu lendário banco, poderá agora conhecer a trajetória do herói, desde a história da família Nóbrega até o vínculo com Silvio Santos e o SBT, sua relação com os filhos, netos e bisnetos.

A obra também traz personagens que marcaram o humorístico “A Praça é Nossa” desde a estreia na emissora, em 1987, até os dias de hoje, além de relatos de amigos destacando a importância do humorista e de seu programa em lançar tantos talentos no humor brasileiro.

Vale lembrar que a produção faz parte da franquia “Coleção SBT”, um conjunto de séries documentais originais contando a história dos artistas que brilharam ou ainda brilham na tela da emissora mais querida do Brasil.

Confira a sinopse do Episódio 1 : “ Filho de peixe, peixinho é!”

No episódio que abre a série sobre Carlos Alberto de Nóbrega o espectador vai acompanhar a história de sua família, sua infância e adolescência até iniciar a carreira artística no rádio ao lado do pai, Manoel de Nóbrega. Da parceria exitosa entre pai e filho, se destaca a amizade em comum com Silvio Santos, que se identifica com o mesmo propósito de vida dos Nóbrega – trabalhar no rádio e na TV. É através de Silvio que Carlos Alberto se desenvolve como artista, mas é com a ajuda dele também que Manoel se recupera de uma crise financeira. No entanto, a proximidade que uniu esses três não resiste aos ciúmes de um deles.

