'Pé de Chinesa': entenda como foi criada a novela fake que viralizou nas redes sociais

Sinopse

"Jade Picon viverá a protagonista Xu Lee, filha perdida de um chinês com Barbara Lee, interpretada por Giovanna Antonelli. Xu vai ser criada na China por sua avó, interpretada pela Fernanda Montenegro, dona de uma academia de Kung. Tudo vira de cabeça para baixo quando o capanga Keen Xong, interpretado por Davi Brito, bota fogo no Dojo da família Lee, matando a matriarca da família e deixando Xu sozinha no mundo. Ela embarca, então, em uma jornada para São Paulo, onde busca por sua mãe e o assassino de sua avó", anunciou.