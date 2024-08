Reprodução/Instagram Funcionários deixam flores em vaga de Silvio Santos em estacionamento do SBT

Funcionários do SBT estão fazendo a própria homenagem a Silvio Santos após a morte do apresentador no sábado (21). A vaga do fundador no estacionamento da emissora ganhou diversos buquês de flores. O comunicador morreu aos 93 anos em decorrência de broncopneumonia, após uma infecção por H1N1.

No local, Silvio já estacionou um Honda Accord, um sedã Ômega, um Suzuki Vitara e um Chevrolet Camaro Type. O cantor Nattan esteve presente no SBT para uma gravação e mostrou a homenagem.

Silvio Santos deixou claro que não queria ter um velório público e, por isso, a despedida do apresentadora aconteceu numa cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, seguindo a tradição judaica.

Filha de Silvio Santos faz carta para os funcionários após morte do pai

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti preparou uma carta para os funcionários do SBT após a morte do pai, no sábado (17). A vice-presidente entregou a homenagem no dia em que a emissora completa 43 anos.

A "filha número 3" relembrou o legado deixado pelo comunicador e reforço a importância de seguir em frente em meio ao luto. A carta foi lida ao vivo por Michele Barros durante o Chega Mais.

Vaga de Silvio Santos no SBT Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $