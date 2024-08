DA REDAÇÃO Você sabia que estes atores de Emily em Paris, namoram na vida real?

Mindy e Nico vivem altos e baixos no relacionamento fictício de Emily em Paris mas, fora das telas, Ashley Park e Paul Forman são só amores. Os atores se conheceram no set de filmagens da produção da Netflix e começaram a relação como amigos até que as coisas evoluíram para um namoro.

Lily Collins , que também é uma grande amiga de Park na vida real, contou ao E! News que sempre soube que os dois formariam um casal fora do enredo. “Era muito óbvio. Eu acho que sabia antes dela saber [que eles ficariam juntos]. E também sabia quando ela não estava admitindo. E então, ela admitiu que eu sabia mesmo”, brincou a atriz.

Ashley recordou o momento e disse que foi questionada por Collins se algo estava acontecendo entre os dois. Na época, ela negou qualquer romance mas, na medida em que as coisas foram ficando sérias, ela percebeu que a amiga estava certa. “Eles são muito fofos juntos e eu conheço um olhar [apaixonado] quando vejo um. E também a conheço…”, completou Lily sobre não ter demorado para perceber o romance entre os amigos de cena.

Em janeiro deste ano, Ashley revelou que sofreu de uma doença série nos últimos meses de 2023. Ela explicou que “o que começou como amigdalite evoluiu para um choque séptico crítico”, afetando vários de seus órgãos. No período de recuperação, a atriz recebeu um grande apoio do parceiro de cena e namorado.

“Você acalmou meus medos e me abraçou em ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, pronto-socorros assustadores, inúmeros testes, exames e injeções, dores insuportáveis ​​e tanta confusão, tudo isso enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu te amo Paulo. Mais do que posso dizer”, declarou ela.

Paul integrou o elenco de Emily em Paris na 3ª temporada para viver o interesse amoroso de Mindy. Na série, o ator interpreta Nicolas de Leon, herdeiro de um conglomerado chamado JVMA, que recebe ainda mais atenção nos novos episódios da produção. “Amo trabalhar com ele como parceiro de cena”, comentou Ashley sobre colaborar com o namorado no enredo.

Ela ainda brincou que ficou surpresa com um detalhe específico envolvendo o sotaque de Forman. Na trama, o personagem do ator carrega um sotaque francês enquanto, na vida real, ele é britânico. Essa diferença chocou Ashley, que não se lembrava dessa particularidade e se divertiu com o fato durante as cenas.

Muito fofos! <3