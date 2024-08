Reprodução: Instagram Gustavo Tubarão

O influenciador Gustavo Tubarão viralizou , na última terça (20), após fazer um vídeo sobre o seu vício em pornografia . Natural de Cana Verde, cidade de Minas Gerais, ele já possui mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e publica diariamente conteúdos da sua rotina na fazenda.



Quem é Gustavo Tubarão?

Recentemente, o jovem de 24 anos deu o que falar ao publicar um relato da sua relação com a pornografia. O influenciador digital afirmou possuir vício em vídeos de conteúdo adulto e se abriu com os seguidores a respeito do tema.

"Hoje meio que é um desabafo. Eu sou viciado em pornografia. Estava há quase um ano e e meio sem ver. Mas de uns dias pra cá, eu caí", revelou ele na última terça-feira (20). Gustavo Tubarão, então, comparou a dependência com o uso de drogas. "Pornografia é tão viciante quanto a cocaína. Pode ser até pior, já vi uns médicos falarem isso", iniciou ele.

"O problema é o seguinte a pornografia, ela é de graça a cocaína tem que pagar e é caro, a pornografia é de graça e todo mundo tem acesso. E a pornografia não acaba só com a saúde mental da gente, acaba com o espiritual. Dá uma sensação horrorosa", reforçou.

Tópicos como saúde mental já foram abordados pelo blogueiro

Em 2023, Gustavo Tubarão contou, à revista Quem, sobre como lida com o seu diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. "É bem complicado [lidar com a saúde mental] porque é muita pressão o tempo todo, muita gente julgando, mas eu tento ver sempre as pessoas que estão ali me apoiando, sabe? Tenho o apoio da minha família, amigos e seguidores de verdade que sabem quem eu sou e isso que faz a diferença", explicou ele à época.

Embora sofra com o diagnóstico, o influenciador procura entendê-la e fazer atividades que o deixam bem. "Hoje em dia estou muito mais equilibrado, graças a Deus. E graças a tratamentos que tenho oportunidade de fazer, acompanhamento com terapia apoio das pessoas que estão perto de mim. E eu entendi que para manter o equilíbrio eu preciso fazer atividade ao ar livre, me exercitar. Gosto de ficar na roça, de cuidar dos bichos, e tento ter uma rotina mais saudável", detalhou.

Para ele, os conteúdos na internet são uma forma de lidar com os problemas psicológicos. Além do transtorno de bordeline, Gustavo Tubarão possui depressão, ansiedade e ataques de pânico.

"A internet me deu um propósito que sigo com ele até hoje, me ajudou e agora busco ajudar os outros também com meus conteúdos. Claro que o preconceito [com temas relaciandos à saúde mental] ainda existe. Mas acho que falar abertamente sobre isso pode ajudar a diminuir cada vez mais o preconceito e trazer um apoio, nem que seja virtual, para quem está precisando", argumentou ele.

