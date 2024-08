Duda Cardim Os looks mais icônicos da quarta temporada de Emily em Paris até agora

A primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris chegou na Netflix na última quinta-feira (15) e, em meio a novas confusões, a personagem de Lily Collins está com looks ainda mais marcantes. Com a maquiagem mais clássica, inspirada em musas francesas dos anos 60 , as produções de moda ganharam destaque nas cenas.

Conjuntos monocromáticos, peças coloridas e um vestido de festa diferentão fazem parte do guarda-roupa de Emily. Enquanto esperamos pela segunda parte, que estreia no dia 12 de setembro, reunimos os looks mais icônicos dessa temporada até aqui. Confira!









Blusa cor-de-rosa

No primeiro episódio, Emily aposta em um macacão verde com um cardigan cropped cor-de-rosa da Jacquemus. Além de ir para o escritório, o visual também serve para reencontrar Alfie na academia que ele treina.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in Emily in Paris Netflix/Netflix

Terno azul

Um dos momentos mais marcantes da nova temporada, quando Emily vai atrás de Camille, ela aparece com um conjunto de alfaiataria azul todo monocromático. O blazer, a calça e a camisa são da marca de luxo parisiense Barbara Bui.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in Emily In Paris. Stephanie Branchu/Netflix

Xadrez amarelo

Um dia normal de trabalho na vida de Emily sempre ganha um figurino bem inusitado. Com uma estética vitoriana, a personagem surgiu de sobretudo, bermuda xadrez amarela e um laço na gola.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in Emily in Paris Stephanie Branchu/Netflix

Monocromático

Combinar roupa com a melhor amiga é bem-vindo, sim! Enquanto Mindy, interpretada por Ashley Park , preferiu um minivestido com botas azuis, Emily apostou em uma saia com camisa e jaqueta amarelas.

Continua após a publicidade

Emily in Paris. Ashley Park as Mindy, Lily Collins as Emily in Emily in Paris. Stephanie Branchu/Netflix

Macacão listrado

Por fim, para a festa de lançamento do novo perfume, Emily se joga em um dos looks mais icônicos – e polêmicos – já usados por ela em todas as temporadas. O macacão listrado preto e branco tem uma saia armada e um chapéu enorme. Não poderia faltar a máscara para o baile temático!

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in episode 403 of Emily in Paris. Stephanie Branchu/Netflix

Ansiosos para os looks da segunda parte da quarta temporada de Emily em Paris ?