Arthur Ferreira Momentos em que Demi Lovato mostrou seu amor pelo Brasil

N esta terça-feira (20/8), Demi Lovato está completando 32 anos de idade. Ao longo de sua carreira, que começou na ainda infância, a artista conquistou muitos fãs e faz questão de mostrar sua gratidão sempre que possível, inclusive para os brasileiros.

A artista já fez vários shows no Brasil, sendo o mais recente no The Town , em 2022. Isso além de sempre falar sobre o público caloroso nos shows no país e amar um bom brigadeiro (gente como a gente). Para comemorar o aniversário da nossa leonina favorita, a CAPRICHO separou alguns momentos fofos em que ela se mostrou uma verdadeira fã do Brasil.





Demi está sempre se declarando aos fãs brasileiros

Durante uma de suas primeiras vindas ao Brasil, em 2014, Demi destacou a paixão dos lovatics brasileiros: “”Eles são os mais apaixonados, intensos e malucos. Não no sentido negativo, mas positivo. É o único grupo de fãs que fica gritando meu nome na porta do hotel até eu acordar às 8h da manhã”, declarou Demi. “Cada vez que venho ao Brasil eu mudo como pessoa. Tenho a sensação que o número de fãs está aumentando, que são cada vez mais apaixonados. Então cada vez mais me sinto mais em casa.”

Na época, Demi contou que tentou explicar para sua família, que a acompanha no Brasil, como eram os lovatics brasileiros. Ela falou que logo no aeroporto eles ficaram assustados, porque tinha muita gente por lá. “Não há preparação possível para que eles saibam todo o amor, toda a paixão que existe desses lovatics brasileiros. Só vendo mesmo. Eu me sinto cada vez mais apaixonada pelos fãs brasileiros.”





Com o passar dos anos, essa admiração de Demi por sua legião de fãs aqui no país não mudou e em 2021 ela demonstrou que estava com saudade de estar no país. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo do pessoal cantando This Is Me em um restaurante. “Os brasileiros te amam”, escreveu a conta que publicou o Story.

Ao ver a animação do pessoal, Demi repostou o momento e declarou que está com saudades: “Eu sinto tanta falta do Brasil.”

“Eu sinto tanta falta do Brasil ”. Demi Lovato via Instagram story. pic.twitter.com/uoAcarJqiq — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) July 23, 2021

Assim como um bom brasileiro, Demi ama brigadeiro

Demi Lovato ama brigadeiro e durante sua passagem pelo Brasil em 2012, Marcos Mion prometeu entregar o doce a ela durante uma participação em seu antigo programa, Legendários . A promessa não se cumpriu porque a produção esqueceu do presente e Demi, que ama brigadeiro, ficou decepcionada.

Em 2023, Mion teve sua chance de se redimir e entregou uma caixa de brigadeiros para Demi. “Eu sei que a melhor forma de te receber em qualquer lugar é com uma belíssima e grande caixa de brigadeiros”, anunciou ele. “Obrigada”, respondeu Demi, em português.

Reparação histórica, mion se redime com Demi Lovato e da o brigadeiro de presente uma década depois DEMI NO CALDEIRÃO #Caldeirao pic.twitter.com/lWMNKjjuPo — Bruu • Lupiter (@brprichoo) September 9, 2023

A conexão de Demi Lovato com o brigadeiro rendeu um momento engraçado durante um de seus shows no Brasil em 2015. Ela tentou expressar seu agradecimento em português, mas acabou confundindo a palavra “Obrigado” com “brigadeiro”.

E o dia que a Demi Lovato confundiu “Obrigado” com “Brigadeiro” em show no Brasil. A reação dela foi a melhor pic.twitter.com/a6h7hohjnJ — • du (@duelpop) November 15, 2020

Saudade não tem tradução

Ela canta em português! Em 2023, Luísa Sonza lançou seu terceiro álbum, Escândalo Íntimo , e convidou Demi para uma colaboração mais do que especial. Juntas, as duas cantam Penhasco2 , que chegou após o sucesso de Penhasco , faixa presente no DOCE 22 .

Na música, Demi se joga no português e canta o verso “Palavras vazias, pedaço de amor, soltei tua mão. Tua falta faz eco, cê sabe. Reparta comigo essa dor da saudade. Saudade não tem tradução”, que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Durante sua última passagem pelo Brasil, no festival The Town, em 2023, Demi chamou Luísa para cantar o hit no palco. Depois, em conversa com a imprensa após show, a cantora gaúcha revelou que foi a própria Demi que escolheu cantar em português.

“É muito gostoso você ver os artistas internacionais valorizando o nosso idioma, nossa música”, comemorou Sonza. “E ainda estar tão disposto também; ela estava muito disposta a fazer isso acontecer, ela que falou: ‘eu quero cantar em português’.”

Fã da marca brasileira Artemisi

Ainda no The Town de 2023, a cantora usou uma marca brasileira para subir ao palco do festival. Com cores da bandeira do Brasil, ela vestiu uma peça original, feita sob medida da Artemisi , marca fundada por Mayari Jubini . Ah, e essa não foi a primeira vez, tá? A cantora já havia usado a marca na turnê Holy Fvck , em 2022.