Reprodução/Instagram De biquíni, filho de Luiza Tomé aproveita dia de praia

Luigi Tomé , filho de Luiza Tomé , deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma foto de biquíni. O jovem curtiu o dia de sol na praia e fez questão de registrar.

Na imagem, o herdeiro da atriz posou deitado na areia, exibindo o corpo.

Os admiradores não deixaram de comentar e rasgar elogios. "Arrasou", "Visão maravilhosa", "Belíssimo", foram alguns dos comentários.

Luigi Tomé rebate críticas por fotos de biquíni

Recentemente, o filho de Luiza Tomé fez questão de rebater uma crítica pelo uso de biquíni. "Filho de famosa, todo mundo acha lindo, maravilhoso, queria ver se fosse um normal se iam elogiar", escreveu o internauta.

"Vai se tratar", disparou o jovem, que também foi apoiado pela mãe. "Deus abençoe você também", disse ela.

