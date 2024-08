Arthur Ferreira Rafaella Justus escolhe romper com tradições em sua festa de 15 anos

filha dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane Pinheiro , Rafaella Justus , completou 15 anos no dia 21 de julho e a tradicional festa de aniversário está marcada para acontecer no final de agosto. Recentemente, a jovem revelou que a comemoração não contará com alguns momentos tradicionais.

Em seu Instagram, Rafa abriu uma caixinha de perguntas e um seguidor a questionou sobre quem será o príncipe da festa, responsável por acompanhar a aniversariante em uma das valsas da noite. “Deu uma confusão no meio do caminho hahahaha, um dia venho aqui contar”, respondeu ela.

Mais tarde, Rafa explicou que a principio ela tinha planos de dançar com um príncipe, mas desistiu da ideia de última hora. “Vão ter as valsas, só não vai ter o príncipe porque eu decidi”, contou. A jovem também vai romper com outra tradição e não vai realizar a dança com as 15 debutantes: “As 15 não vão dançar lá na cerimônia, porque estou com preguiça de fazer dança”, explicou.

Apesar disso, Rafaella vai dançar a valsa com outras pessoas: seu avô, Fernando Abel Mendes Pinheiro, seu padrasto, Cesar Tralli, e seu pai, Roberto Justus.

O convite para o aniversário também chamou atenção nas redes sociais. A tiktoker Antonela Braga mostrou detalhes em um vídeo e disse: “Eu estou muito animada. A Rafa é maravilhosa e pensem em uma pessoa doce. Estava muito animada para o convite e com certeza eu vou. Esperem meu look e meu vlog da festa”.