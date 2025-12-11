Divulgação Paulo Szot e Beto Sargentelli em Missa

O vencedor do prêmio Tony Paulo Szot e o vencedor do APCA Beto Sargentelli se encontram em cena pela primeira vez em 19 e 20 de dezembro, quando sobem ao palco do Theatro Municipal de São Paulo para encenar Missa , obra sinfônica composta pelo maestro Leonard Bernstein (1918-1990) em 1971. Velho conhecido da ópera brasileira, Szot dará as boas vindas a Sargentelli, que estreia no mundo das produções líricas.

Com regência de Roberto Minczuk, Missa será executada pela Orquestra Sinfônica Municipal com as participações dos coros Paulistano, Lírico, Infantojuvenil e Street Choir. Szot encabeça o elenco da produção que narra a trajetória de um Celebrante em crise de fé.

A obra reúne textos da liturgia católica, como Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, e os mescla com árias da música erudita, rock, jazz e showtunes, o que garantiu um espaço no hall das obras mais lembradas da trajetória de Bernstein.

Missa marca o retorno de Szot a palcos brasileiros três anos após estrelar a controvertida montagem brasileira de Chicago , clássico da Broadway que também estrelou em Nova York no papel do advogado inescrupuloso Billy Flynn. Antes de voltar a São Paulo, o ator compôs o novo elenco de Hadestown , também na Broadway.

Já Beto Sargentelli entra em cena após encerrar bem sucedida turnê nacional de O Rei do Rock, musical que construiu olhar afiado acerca da biografia de Elvis Presley, e que lhe rendeu os prêmios APCA de melhor ator e DID de melhor dramaturgia. Missa abre as celebrações de 20 anos de carreira que o ator completa em 2026. Os ingressos, contudo, estão esgotados.



