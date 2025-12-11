Cineverse Natal Sangrento

Últimas semanas de 2025. Ainda assim, temos boas novidades chegando nos cinemas.

São dez estreias nesta semana, com destaque para o nosso cinema nacional, que traz três novidades para o circuito, além de outros títulos muito atraentes, entre obras ficcionais e documentários.

Traição Entre Amigas

Dentre as estreias nacionais, definitivamente, temos um grande destaque para a comédia dramática romântica Traição Entre Amigas (2023), de Bruno Barreto, estrelando Larissa Manoela e Giovanna Rispoli.

O novo longa-metragem do icônico cineasta brasileiro traz alguns elementos que devem agradar o nosso público naquele que foi o primeiro livro escrito pela renomada escritora Thalita Rebouças, como por exemplo: Larissa Manoela em uma performance mais madura, e Giovanna Rispoli mostrando suas habilidades no violão e voz.

Sexa

Outro destaque nacional vai para Sexa (2024), com direção e performance da lendária atriz brasileira Glória Pires. O drama que também conta com Isabel Fillardis e Thiago Martins, no elenco, é a estreia de Glória Pires na cadeirinha de diretor, ou seja, uma boa novidade de uma artista que já mostrou, ao longo de décadas na televisão, que tem muito a oferecer.

Natal Sangrento

Agora, uma virada de chave completa, pois também temos um terror slasher (bem) violento para aqueles que curtem o inesperado com Natal Sangrento (2025), naquele que é o segundo remake do filme homônimo de 1984, depois de Natal Sangrento, de 2012, e também o sétimo filme da série sobre uma figura natalina que é ‘poucas amizades’, nas festas de fim de ano.

Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor

E para quem precisa de algo mais leve e doce, temos a rom-com Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor (2025), com um triângulo amoroso, composto por Zoey Deutch, Jonah Hauer-King e Ruby Cruz.

Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras

Já para os amantes das artes, temos um documentário riquíssimo, Munch: Amor, Fantasmas e Vampiras (2020), que busca traçar as raízes e a identidade do pintor Edvard Munch através da revisitação de suas obras, um corpo de trabalho que se tornou símbolo e um sinal das tragédias, do século XX.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Traição Entre Amigas (2023)

Baseado no livro de Thalita Rebouças, acompanhamos a história de Luiza e Penélope, melhores amigas com personalidades opostas, cuja amizade é destruída quando Penélope fica com o ‘crush’ de Luiza, após uma festa, forçando ambas a amadurecerem em caminhos distintos.

Sexa (2024)

Bárbara, uma mulher de 60 anos que, após desilusões amorosas e frustrada com o envelhecimento feminino, encontra um amor inesperado com Davi, um homem 25 anos mais jovem, forçando-a a confrontar os julgamentos sociais e suas próprias expectativas para viver essa nova paixão.

Natal Sangrento (2025)

Remake de terror sobre Billy, que, quando criança, testemunha o assassinato dos seus pais por um homem vestido de Papai Noel. Anos depois, o trauma o leva a se tornar um serial killer que veste o traje vermelho e transforma as noites até o dia de Natal, em uma caçada violenta.

Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor (2025)

A história acompanha o estudante universitário Connor, cuja fantasia com sua paixão, Olivia, se torna realidade com a chegada de Jenny, resultando em uma gravidez inesperada para ambas as mulheres. Isso força o trio a enfrentar a conturbada vida adulta, enquanto lidam com sentimentos complexos, responsabilidades e a evolução de seus relacionamentos para além daquela noite.

Sorry, Baby (2025)

A trama acompanha uma professora de literatura reclusa que luta contra a depressão, após ter sofrido uma agressão sexual.