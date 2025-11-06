Divulgação Maria Bethânia no show de 60 anos de carreira

Maria Bethânia anunciou na tarde desta quinta-feira duas datas extras de sua nova turnê em que celebra 60 anos de carreira. Agendadas para os dias 16 e 17 de janeiro de 2026 no Rio de Janeiro, as apresentações vão servir de base para a (presumível) gravação de audiovisual com o registro integral do show.

Os shows acontecerão no palco do mesmo Vivo Rio onde a artista estreou a turnê em setembro deste 2025. A gravação deverá contar com o mesmo repertório que a cantora apresentou nas três praças pelas quais o show passou.

Sem alterações, o roteiro conta com canção inédita deixada por Rita Lee (1947-2023) para ser entregue à intérprete ( Palavras de Rita, com Roberto de Carvalho, 2025), e duas canções do repertório de Angela RoRo (1949-2025), Gota de Sangue(que a própria Bethânia lançou em seu disco Mel , de 1979) e Mares de Espanha (1979), inédita na voz da cantora.

Lee e RoRo fazem parte do grupo de homenageados pela cantora, que lembra ainda as amigas Gal Costa (1945-2022) e Nana Caymmi (1941-2025).

Além de sucessos como Reconvexo(Caetano Veloso, 1989) e Rosa dos Ventos(Chico Buarque, 1970), Bethânia também pesca algumas pérolas até então esquecidas em seu repertório, como a jóia pop Cheiro de Amor(Jota Moraes/ Duda Mendonça/ Paulo Sergio Vale/ Ribeiro, 1979) e a ode feminina O Lado Quente do Ser(Marina Lima, 1980).

Além da canção de Rita Lee, Bethânia também pesca canções inéditas de Chico César ( Eu Mais Ela, 2025), Paulo Dáfilin e Roque Ferreira ( Balangandã, 2025), Xande de Pilares ( Vera Cruz, em parceria com Paulo César Feital, 2025), além do português Pedro Abrunhosa ( Se não te Vejo, 2025).

As apresentações estão em pré-venda para clientes Elo, que terão a chance de adquirir os ingressos nesta sexta-feira e neste sábado. As vendas para o público em geral terão início na segunda-feira (10).



