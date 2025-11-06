20th Century Studios Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi numa cena do filme

Los Angeles- A atriz Elle Fanning conta que o novo filme traz uma estória e a figura do caçador implacável de outro planeta completamente diferentes dos filmes anteriores: "o vilão agora é o mocinho!" O elenco conversou com jornalistas no tapete vermelho, antes da exibição da aventura em Londres.

A atriz Elle Fanning interpreta duas personagens.

Elle Fanning: Bem, eu interpreto... eu faço duas personagens. Eu tenho papéis duplos, mas a que você vê mais no pôster, essa é a Thea, e ela é uma andróide Weyland-Yutani de outro universo, e ela é bastante divertida.

Ela... Isso se passa no futuro, no futuro mais distante que já vimos, hum, no mundo do Predador, então ela é o andróide mais avançado que vimos até agora, o que significa que ela... Ela tem emoções muito intensas, embora seja a mais parecida com um humano até agora que já vimos.

Então, uh, ela tem uma personalidade muito ousada, e muitas emoções, e muita personalidade. E, e então eu interpreto outra personagem, a Tessa, que é bem diferente, então eu pude fazer a Lindsay Lohan em "Operação Cupido", atuando comigo mesma, o que é um item da minha lista de desejos, com certeza.

Quem é o homem por trás da mascara?

O ator Dimitrius Schuster-Koloamatangi nasceu na Nova Zelândia. Ele é conhecido por seu papel principal como Will Ìlolahia na minissérie de 2021 The Panthers. Ele também é reconhecido por seu papel como Veni no filme de 2023 Red, White & Brass e por ter sido nomeado Estrela em Ascensão no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2021 por seu trabalho em The Panthers.

Um predador diferente

O ator explica que o novo filme apresenta um predador diferente e a estória também ganha uma nova abordagem.

Dimitrius Schuster-Koloamatangi: Ele é um tipo diferente de predador. Ele é um pouco abaixo do peso. Hum, meio que considerado o menor da ninhada, mas eu acho que o que o Dan (Trachtenberg, diretor) fez muito bem com este filme é, hum, você sabe, pegar uma estória que realmente não foi contada, um predador em um papel de protagonista também, e sim, fazer as pessoas torcerem pelo predador. Isso é algo que realmente não acontece.

Que é o diretor?

O cineasta Dan Trachtenberg é conhecido por dirigir os filmes de terror e ficção científica Rua Cloverfield 10 e O Predador: A Caçada. Ele também é reconhecido por dirigir os episódios piloto das séries de televisão The Boys e O Símbolo Perdido, além de um episódio de Black Mirror. Antes de sua carreira no cinema e na televisão, ele apresentou podcasts, entre eles "The Totally Rad Show".

Filme levou 3 anos para chegar ao cinema

Dan Trachtenberg: Está em desenvolvimento há cerca de três anos, e estou tão pronto para que as pessoas finalmente vejam as coisas especiais que temos preparado. Há muito neste filme que compartilha o DNA do original, mas há muito mais. É um gênero totalmente diferente. É uma grande ação e aventura, e, uh, meio que uma comédia de amigos, uh, no meio, e mais ação do que qualquer entrada na franquia, e eu fiz várias delas. Hum, mas isso é principalmente uma enorme cena de ação.

Os personagens

Dan Trachtenberg: Deck e Thea são a força central, uh, do filme, e, um, Deck é meio que o tipo forte e silencioso. Ele é, ele é... Se fosse, se fosse um faroeste, seria Clint Eastwood. E, um, Thea não consegue parar de falar, e, um, é um robô que foi cortado ao meio e ainda assim vê o lado positivo, um, e não pode ser parado, não importa quais loucuras sejam lançadas contra eles.

Ação e emoção

Dan Trachtenberg : Demetrius trouxe algo para esta franquia que nunca aconteceu antes. Ele trouxe uma emocionalidade a ela. Ele trouxe alma, um, ao monstro, e uma fisicalidade que nunca tivemos. Um, nunca realmente conseguimos fazer o tipo de trabalho de acrobacia no traje. Um, a fisicalidade, por causa da natureza da altura e, um, das características práticas da cabeça e da máscara, um, que estávamos livres desta vez, permitiu que ele realmente arrasasse.

Elle é tão encantadora quanto você imagina. Um, realmente uma intérprete tremenda que, um, tinha uma fisicalidade que eu não esperava. Eu, eu, eu percebi que ela seria charmosa e engraçada no papel, um, mas havia muitas exigências físicas, e não... E do ponto de vista das sequências de ação, mas também, até mesmo coisas por causa da natureza de seu ser, um, esse sintético muito específico, um, cortado ao meio, que você pensaria que precisaríamos de efeitos especiais para realizar ou efeitos visuais para realizar.

Planeta mortal

Dan Trachtenberg : Muitas vezes, ela poderia apenas segurar seu corpo de uma certa maneira para nos fazer acreditar na mágica do filme. Foi bastante extenso, uh, projetar Gehenna. Na verdade, começamos a fazer algumas artes conceituais para o filme antes mesmo de, uh, escrever o roteiro. E houve uma peça inicial de arte conceitual que parecia... Era como neve espinhosa. Um, e isso realmente informou uma das principais características do planeta, que é a grama afiada. Uh, mas isso foi uma parte enorme do filme, foi projetar um planeta que seria tão mortal quanto as criaturas eram. Um, e tudo aqui está tentando matar Deck. Desde as lâminas de grama, até as árvores, até todas as criaturas que o habitam.

O público pode esperar uma experiência completa, hum, cheia de, uh, estresse, ansiedade, ação, uh, risadas e um pouco de coração também. Eu realmente espero que as pessoas saiam do filme exaustas.

Filmes anteriores da franquia Predador

(1987): O Predador

(1990): O Predador 2: A Caçada Continua (ou simplesmente Predador 2)



(2010): Predadores



(2018): O Predador



(2022): O Predador: A Caçada

Predador: Assassino de Assassinos. O filme de animação no canal Disney + a partir desta 5a feira

Além destes filmes também foram lançadas outras duas produções em que o personagem enfrenta outra figura conhecida de uma franquia de sucesso

(2004) Alien vs. Predator

(2007) Alien vs. Predator 2

