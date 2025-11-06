Paramount Pictures Bonequinha de Luxo

Para aqueles que não sabem quem foi Audrey Hepburn, eis aqui uma leve descrição: a atriz britânica, mundialmente reconhecida como um ícone do cinema e da moda, foi classificada pelo American Film Institute, como a terceira maior lenda feminina do cinema clássico de Hollywood, incluída na lista do Hall da Fama Internacional das Mais Bem Vestidas e é uma das poucas artistas que ganharam prêmios competitivos da Academia, Emmy, Grammy e Tony.

Neon Meu Nome Era Eileen





Deste modo, devemos informar que Thomasin McKenzie e Ansel Elgort estão confirmados para estrelar Dinner With Audrey(no traduzido, Jantar com Audrey), um longa-metragem da Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment e Mad Chance Productions.

O ator Michael Shannon, duas vezes indicado ao Oscar, está em negociações para integrar o elenco do filme dirigido por Abe Sylvia, baseado na história real da amizade de 40 anos, entre Audrey Hepburn ( Thomasin McKenzie) e o estilista Conde Hubert de Givenchy ( Ansel Elgort), durante uma noite mágica e repleta de moda, em Paris.

O jantar deu início a uma colaboração de décadas, entre Hepburn e de Givenchy, que foi o responsável pelo seu figurino em clássicos, como: Bonequinha de Luxo (1961), Cinderela em Paris (1957), Como Roubar um Milhão de Dólares (1966), Charada (1963) e Sabrina (1954). Aliás, Audrey Hepburn usou um vestido Givenchy quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz, em 1954, por sua atuação em A Princesa e o Plebeu (1953).

20th Century Studios Amor, Sublime Amor





Abe Sylvia é o criador da série Palm Royale, da Apple TV, vencedora do Emmy e estrelada pela indicada ao Oscar, Kristen Wiig, que está em sua segunda temporada e estreia prevista para o próximo mês. Ele também escreveu o roteiro de Os Olhos de Tammy Faye (2021), da Searchlight, pelo qual Jessica Chastain ganhou um Oscar.

Abe Sylvia também criou George & Tammy para o Showtime, estrelada por Michael Shannon e Jessica Chastain, e escreveu para séries, como: Disque Amiga para Matar, The Affair, Nurse Jackie, e outras.

Thomasin McKenzie poderá ser vista em breve em The Testament of Ann Lee, da Searchlight, dirigido por Mona Fastvold e estrelado por Amanda Seyfried. Ela também estará no próximo filme de Paul Greengrass, The Uprising, ao lado de Andrew Garfield. Recentemente, ela concluiu as filmagens do filme de terror gótico, Victorian Psycho, ao lado de Maika Monroe.