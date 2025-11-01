Divulgação Capa do livro Invadiram Minha Cozinha

Desde que abriu as portas em 2006, o Paris 6, nos Jardins, se impôs como um dos principais pontos de encontro da classe artística. Com menu construído para retomar uma antiga tradição da culinária paulistana, nomeando pratos em homenagem a atores, músicos e personalidades, a casa ganhou status de principal point da noite paulistana na segunda metade daqueles anos 2000, tendo como atrativo o serviço 24 horas.

Comandada pelo restauranteur Isaac Azzar, a casa vê parte de sua história transformada em livro com o lançamento de Invadiram Minha Cozinha: Receitas Históricas do Paris 6 Desde 2006, nas lojas via Editora Nacional, que reúne 55 receitas, famosas ao serem desenhadas em parcerias com nomes como Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Reynaldo Gianecchini, Tiago Abravanel, Dani Calabresa e Bruno Gagliasso.

Gagliasso, inclusive, foi o precursor da união entre teatro e gastronomia, quando, ao estrear a peça Um Certo Van Gogh, do dramaturgo norte americano Colin Quinn sob a direção de João Fonseca, contou com o apoio do restaurante e inspirou Azzar a homenagear o ator com um prato para chamar de seu.

As receitas reunidas em Invadiram Minha Cozinha ajudam a percorrer as quase duas décadas de atividade da casa, que ganhou sua fama pelas histórias compartilhadas entre atores e público nas madrugadas pós-espetáculo.

Entre as receitas selecionadas por Azzar, estão o filé de costela grelhado com batatas fritas que leva o nome do músico e apresentador Ronnie Von, o risoto com cogumelos porcini feito com Christiane Torloni e os escargots preferidos do músico Milton Nascimento.

Divulgação Grand Gateau Paloma Bernardi

Invadiram Minha Cozinha traz também o popular Grand Gâteau criado como sobremesa carro-chefe da casa - e ainda hoje uma das mais populares e folclóricas da casa. Trata-se de um suflê levado ao forno e finalizado com um picolé de diferentes sabores. A versão de Chocolate e Nutella que leva o nome da atriz Paloma Bernardi é um dos mais pedidos nas onze unidades da casa.



