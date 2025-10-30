Columbia Pictures Os Caça-Fantasmas





Para algumas pessoas, o Halloween se resume à estética, aos doces e abóboras horrorosamente decoradas. Para outras, o propósito das festividades, reside nos aspectos assustadores do dia 31 de outubro.

Para quem tem filhos, às vezes, abraçar o terror do Halloween pode ser um pouco mais difícil, pelo menos enquanto são pequenos. Mas, não precisa ser assim.

Reunimos algumas obras de terror adequadas para crianças, filmes perfeitos para noites de cinema em família durante o final do mês de outubro. Confiram aqui uma lista de filmes assustadores de Halloween para todas as idades:

Buena Vista Pictures Distribution Abracadabra

Abracadabra (1993)

Após se mudar para Salem, Massachusetts, o adolescente Max Dennison explora uma casa abandonada com sua irmã Dani e sua nova amiga Allison. Depois de não acreditar em uma história que Allison conta, Max acidentalmente liberta um grupo de bruxas más que morava na casa. Agora, com a ajuda de um gato mágico, as crianças devem roubar o livro de magias das bruxas para impedi-las de se tornarem imortais. (Disponível na Disney+)

Warner Bros. Os Fantasmas Se Divertem

Os Fantasmas Se Divertem (1988)

Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia. (Disponível na HBO Max)

Paramount Pictures A Família Addams

A Família Addams (1991)

Um homem que afirma ser Funério, o irmão desaparecido de Gomez Addams, chega à casa da família. No entanto, Funério não consegue se lembrar de detalhes de sua vida e Mortícia começa a suspeitar que ele talvez seja uma fraude. (Disponível na Paramount+)

Columbia Pictures Os Caça-Fantasmas

Os Caça-Fantasmas (1984)

Os parapsicologistas Egon Spengler, Raymond Stantz e Peter Venkman decidem abrir seu próprio negócio de caçadores de fantasmas quando um portal para uma outra dimensão é aberto, em Nova York. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Buena Vista Pictures Distribution Mansão Mal-Assombrada

Mansão Mal-Assombrada (2003)

O agente imobiliário Jim Evers vive trabalhando, e sua esposa Sara reclama que ele não está dando atenção aos filhos. Jim decide tirar umas férias com a família e no caminho, eles param para visitar uma mansão e descobrem que a casa é assombrada pelo Mestre Gracey, seu mordomo, Ramsley, e dois criados que precisam de ajuda para acabar com uma maldição. (Disponível na Disney+)

Universal Pictures Gasparzinho, o Fantasminha Camarada

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995)

Gasparzinho é um fantasminha camarada que tenta, gentilmente, assombrar uma mansão no estado do Maine. Ele se apaixona por Kat, uma humana cujo pai tenta se comunicar com espíritos. (Disponível na Amazon Prime Video)

Warner Bros. Gremlins

Gremlins (1984)

Um inventor está à procura de um presente especial para seu filho, e encontra algo interessante em uma loja em Chinatown. O lojista fica relutante em lhe vender a pequena criatura, mas acaba aceitando, sob a condição de que ela nunca seja exposta à luz, água ou alimentada após a meia-noite. Naturalmente que todas essas regras são desobedecidas, o que resulta em um bando de monstrinhos descontrolados que decidem destruir a cidade bem na véspera do Natal. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Warner Bros. Convenção das Bruxas

Convenção das Bruxas (1990)

Hospedado em um hotel na Inglaterra com a avó, Luke espiona uma convenção de bruxas e descobre que elas estão planejando transformar todas as crianças em ratos. As bruxas percebem que Luke as ouviu e testam a fórmula nele. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Sony Pictures Releasing Goosebumps: Monstros e Arrepios

Goosebumps: Monstros e Arrepios (2015)

Um adolescente liberta, acidentalmente, os monstros dos livros de um famoso autor de histórias de terror. Agora, ele precisa ajudar a capturar as criaturas e enviá-las de volta ao mundo da imaginação antes que seja tarde demais. (Disponível na Amazon Prime Video)

Buena Vista Pictures Distribution O Estranho Mundo de Jack

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de sua leal namorada Sally ser contra, o Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que Sally estava certa o tempo todo. (Disponível na Disney+)