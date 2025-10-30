20th Century Studios Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Mês de outubro chegando ao fim, novembro entrando pela porta.

No meio dessa transição, temos oito novas estreias nas salas de cinema brasileiras, entre filmes ficcionais e documentários. Muitos filmes do gênero terror estreando nessa semana, aproveitando as festividades do Halloween; mas quem está em maior evidência, entre as novas estreias, é a biografia musical Springsteen: Salve-me do Desconhecido (2025), de Scott Cooper.

Escrito e dirigido por Scott Cooper, e baseado no livro de 2023, Deliver Me from Nowhere, de Warren Zanes, bem como em alguns elementos da autobiografia de Bruce Springsteen, Born to Run , o filme destaca as lutas pessoais e profissionais da lenda do rock.

O cineasta já havia trabalhado anteriormente em algo similar ao seu mais recente projeto. Cooper estreou na direção com Coração Louco , em 2009, que acompanha um cantor e compositor country alcoólatra que tenta dar a volta por cima, após iniciar um relacionamento com uma jovem jornalista.

IFC Bom Menino

O Halloween está chegando e, junto com a festa das bruxas, algumas novas produções para aqueles que são apaixonados pelo gênero do terror.

Dentre as principais estreias assustadoras, temos: o terror sobrenatural Bom Menino (2025), estrelando o cachorro Indy; o suspense sobrenatural Terror em Shelby Oaks (2024), que marca a estreia do diretor Chris Stuckmann; e, finalmente, o terror nacional Enterre Seus Mortos (2024), dirigido pelo renomado cineasta Marco Dutra, estrelando a dupla Selton Mello e Marjorie Estiano.

O2 Play Enterre Seus Mortos

Na categoria documentário, temos Rejeito (2023), de Pedro de Filippis, que acompanha a luta da população local contra o descaso do Governo, após os rompimentos das barragens em Minas Gerais.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Springsteen: Salve-me do Desconhecido (2025)

A cinebiografia narra o período entre 1981 e 1982, quando Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) compôs e gravou seu álbum acústico e minimalista, Nebraska. A história foca em suas lutas pessoais contra a depressão, seu relacionamento difícil com o pai e sua decisão de gravar o álbum em um gravador de quatro canais em seu quarto, sem a sua banda de apoio. Também explora o seu relacionamento amoroso durante esse período e sua decisão final de lançar as gravações brutas, sem alterações.

Bom Menino (2025)

Um homem se muda para uma nova casa onde forças sobrenaturais se escondem nas sombras. Quando entidades sombrias começam a ameaçá-lo, seu corajoso cachorro Indy, aparece para salvá-lo.

Terror em Shelby Oaks (2024)

Dando continuidade a uma série online de vídeos fictícios sobre uma equipe de investigação paranormal chamada Paranormal Paranoids, o filme acompanha uma mulher determinada a encontrar sua irmã, que desapareceu enquanto investigava a misteriosa cidade abandonada de Shelby Oaks.

Enterre Seus Mortos (2024)

O terror de Marco Dutra foca em Edgar, que trabalha recolhendo animais mortos de uma pequena cidade, junto com Tomás, um ex-padre. Edgar tem uma relação com sua chefe Nete e os dois pensam em deixar a cidade. Ao redor deles, o mundo dá sinais de que o dia do juízo final se aproxima.