A agenda teatral paulistana entra em novembro com estreias e despedidas que movimentam os palcos da cidade. Entre os lançamentos, destaque para “Novas Diretrizes em Tempos de Paz”, clássico de Bosco Brasil que ganha sua primeira montagem em mais de 20 anos sob a direção de Eric Lenate.

Outro destaque é “Os Vencedores”, última parte da trilogia desenhada por Leonardo Cortez a partir dos sucessos “Pousada Refúgio” e “Veraneio”. A direção é de Pedro Granato, que assinou as encenações anteriores

Vale correr para ver as últimas apresentações de “Música para Morrer de Amor”, outro título clássico que volta aos palcos após uma década e meia. Trata-se da obra inaugural da Cia. Empório de Teatro Sortido, que revelou Rafael Gomez e Vinícius Calderoni. A obra chegou aos palcos em 2010 com o título "Música para Cortar os Pulsos".

Ainda dá tempo de conferir a novíssima montagem do Grupo Tapa, que volta a olhar para a obra de Nelson Rodrigues com “A Mulher Sem Pecado”, primeiro título da dramaturgia do autor pernambucano. O grupo também repõe em cena “Freud e o Visitante”, de Éric-Emmanuel Schmitt.

Já “Coyote”, com Karen Coelho e Rodrigo Pandolfo, “Mitologia Tropikal”, do Projeto Crioulos, e “Valência = 2 homens + 1 cooler”, de Michelle Ferreira, completam as opções para quem quer aproveitar a agenda até o fim do mês. Confira:

ESTREIAS



Jingobel

A Cia. Encena comemora 27 anos de trajetória com a comédia dramática “Jingobel”, texto de Cláudio Simões e direção de Walter Lins, em cartaz no Espaço Cultural Encena, na zona oeste de São Paulo, de 1º a 29 de novembro. Ambientada na noite de Natal, a peça narra o encontro entre Elisa, Vanusa e Teresa, três mulheres que se veem presas em um mesmo apartamento e expõem, entre humor e tensão, temas como solidão, homossexualidade, violência doméstica, intolerância religiosa e abandono do idoso. O elenco é formado por Flávia D’Álima, Bia Couto e Thânia Rocha.

SERVIÇO:

Quando: De 1º a 29 de novembro. Sábados às 20h30.

Onde: Espaço Cultural Encena - r. Sargento Estanislau Custódio, 130, Jardim Jussara, região oeste.

Duração: 60 minutos

Preço: Entrada franca



Novas Diretrizes em Tempos de Paz

Após quase 20 anos, o texto de Bosco Brasil ganha nova montagem sob direção de Eric Lenate e codireção de Vitor Julian. A produção chega ao palco do Teatro Estúdio nesta sexta-feira, 31, estrelada pelo próprio Lenate ao lado de Fernando Billi. O espetáculo se passa em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, e narra o encontro entre um imigrante polonês e um funcionário da imigração brasileira, ex-torturador do Estado Novo de Getúlio Vargas. No embate entre os dois homens, a peça contrapõe arte e barbárie e discute a tensão entre obediência e consciência moral.

SERVIÇO:

Quando: De 31 de outubro a 8 de fevereiro. Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 16h.

Onde: Teatro Estúdio – r. Conselheiro Nébias, 891, Santa Cecília, região central.

Duração: 80 minutos

Preço: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), R$ 65 (meia + valet) e R$ 105 (inteira + valet).



Os Vencedores

Encerrando sua "Trilogia da Fuga", o dramaturgo Leonardo Cortez e o diretor Pedro Granato estreiam “Os Vencedores”, que chega ao palco do Sesc Ipiranga nesta sexta-feira, 31. A comédia dramática acompanha uma família de classe baixa em meio a um jantar que se transforma em confronto, revelando tensões sociais e pessoais. No elenco estão Gabriel Santana, Glaucia Libertini, Lena Roque, Leonardo Cortez e Luciano Chirolli. A trilha sonora é assinada por Dani Nega.

SERVIÇO:

Quando: De 31 de outubro a 14 de dezembro de 2025. Sextas e sábados, às 20h; domingos e feriados, às 18h. Sessão com intérprete de Libras em 21/11.

Onde: Sesc Ipiranga – r. Bom Pastor, 822, Ipiranga.

Duração: 90 minutos

Preço: R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

ÚLTIMA CHANCE

Breve apologia do caos pelo excesso de testosterona nas ruas de Manhattan

A Laia do Teatro estreia a comédia apocalíptica “Breve apologia do caos pelo excesso de testosterona nas ruas de Manhattan”, do dramaturgo uruguaio Santiago Sanguinetti, com direção de Thiago Andreuccetti. A montagem inédita no Brasil entra em cartaz no Pequeno Ato até o dia 2 de novembro. No elenco estão Aline Pimentel, Laerte Mello, André Barreiros e Victor Barreto. A peça ironiza a incapacidade prática da esquerda contemporânea e a paralisia política diante do capitalismo, acompanhando quatro personagens confinados em um apartamento em Nova York que planejam uma revolução tão absurda quanto simbólica.

SERVIÇO:

Quando: Sábados, às 20h; domingos, às 18h. Até 2 de novembro.

Onde: Pequeno Ato – r. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, região central.

Duração: 90 minutos

Preço: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).



Humanamente Inviável

O Núcleo Alvenaria de Teatro encena “Humanamente Inviável”, texto e direção de Tati Bueno, até o dia 3 de novembro. A tragicomédia distópica se passa em um bar à beira do fim do mundo e mescla ficção, crítica social e humor ácido ao abordar temas como gênero, violência doméstica, tecnologia e o esgotamento emocional contemporâneo. O elenco é formado por Bia Toledo, Alexandra DaMatta e Thiago Carreira.

SERVIÇO:

Quando: Sextas e segundas, às 20h30; sábados e domingos, às 16h. Até 03 de novembro

Onde: Alvenaria Espaço Cultural – r. Turiassu, 799, Perdizes, região oeste.

Duração: 75 minutos

Preço: Entrada gratuita (ingressos distribuídos uma hora antes da sessão).



Música para Morrer de Amor

A Cia. Empório de Teatro Sortido celebra 15 anos com uma nova montagem de “Música para Morrer de Amor”, texto de Rafael Gomes e direção de Fabrício Licursi e Victor Mendes. O espetáculo, que estreia no Teatro Estúdio em 11 de outubro, segue em cartaz até 30 de outubro de 2025. A peça revisita o sucesso que marcou a estreia da companhia em 2010 - então intitulada "Música para Cortar os Pulsos" -, agora em formato musicado, com canções originais e novo elenco formado por Daniel Haidar, Luiza Porto, Vitor Rocha e Arthur Berges. Três histórias de amor se cruzam em um retrato sincero sobre paixão, abandono e desejo.

SERVIÇO:

Quando: Quarta a sábado, às 20h; domingos, às 15h e às 18h. Até 30 de outubro.

Onde: Teatro Estúdio – r. Conselheiro Nébias, 891, Santa Cecília, região central.

Duração: 70 minutos

Preço: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).



O Julgamento de Sócrates

Com texto de Régis de Oliveira e direção de Bruno Perillo, “O Julgamento de Sócrates” realiza circulação pela periferia de São Paulo desde terça-feira (28). Protagonizado por Luiz Amorim, o espetáculo convida o público a uma imersão na Grécia Antiga para reviver a tragédia filosófica que discute coragem, integridade e os limites entre a lei e a consciência. Inspirada em “A Apologia de Sócrates”, “Críton” e “Fédon”, de Platão, a montagem mistura filosofia e drama em uma reflexão sobre liberdade e coerência moral.

SERVIÇO:

Quando e onde: 30/10 às 20h – Teatro Flávio Império - r. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, região leste

1º e 8/11, às 20h, e 9/11, às 19h – Centro Cultural Penha - Largo do Rosário, 20, Penha de França, região leste.

Duração: 80 minutos

Preço: Entrada gratuita



AINDA DÁ TEMPO

A Mulher Sem Pecado

O Grupo Tapa revisita a obra de Nelson Rodrigues com “A Mulher Sem Pecado”, em cartaz no Teatro Nair Bello, até 7 de dezembro. Sob direção de Eduardo Tolentino de Araujo, o espetáculo encerra o ciclo das peças psicológicas do autor e marca a sexta montagem do grupo com o dramaturgo. Na trama, Olegário, interpretado por André Garolli, é um homem dominado pelo ciúme e pela desconfiança que tenta controlar a fidelidade da esposa, Lídia. A encenação transita entre o real e o imaginário, revelando um retrato do moralismo e das relações conjugais da época.

SERVIÇO:

Quando: Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h. Até 07 de dezembro

Onde: Teatro Nair Bello – Shopping Frei Caneca, 3º piso, r. Frei Caneca, 569, Consolação, região central.

Duração: 100 minutos

Preço: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).



Antes de Mim no Fundo

Idealizado por Laís Marques e Daniela Schitini, o espetáculo inédito “Antes de Mim no Fundo” fica agté 16 de novembro na SP Escola de Teatro, com direção de Clara Carvalho e dramaturgia de Schitini. Em cena, as atrizes Laís Marques, Daniela Schitini e Mariana Muniz exploram a ancestralidade feminina por meio da história de uma mulher em coma que se conecta com suas antepassadas. A montagem, marcada por atmosfera onírica e delicada, reflete sobre o papel social das mulheres, as relações entre gerações e o poder de cura que emerge da memória e da sororidade.

SERVIÇO:

Quando: Sábados e domingos, às 16h; sessões extras em 5 e 12/11, às 20h30. Até 16 de novembro

Onde: SP Escola de Teatro – Praça Roosevelt, 210, Consolação, região central.

Duração: 70 minutos

Preço: Gratuito (retirada pela Sympla ou na bilheteria).



Coyote

Inédito no Brasil, o espetáculo Coyote, do dramaturgo escocês Eric Coble, segue no TUSP Butantã com direção e atuação dividida entre Karen Coelho e Rodrigo Pandolfo. Marcada por traços do realismo fantástico, a montagem propõe uma reflexão sobre a relação humana com a natureza, misturando humor e absurdo em situações que expõem o impacto da vida urbana e do isolamento. Na trama, dois vizinhos têm suas rotinas transformadas após a aparição de um animal selvagem na escadaria do prédio onde vivem, iniciando uma convivência que altera a percepção de ambos sobre o mundo à sua volta.

SERVIÇO:

Quando: Quarta a sábado, às 20h; domingos, às 18h. Até 09 de novembro

Onde: TUSP Butantã – r. do Anfiteatro, 109, Butantã, região oeste.

Duração: 70 minutos

Preço: Gratuito (reservas via Sympla).



Elã

Dirigido por Isabel Teixeira, o espetáculo “Elã”, da Cia. Mungunzá de Teatro, permanece no palco do Teatro de Contêiner até 17 de novembro. Criado a partir do “Livro de Linhas” e do método Escrita na Cena, o trabalho entrelaça oito histórias escritas e interpretadas pelos atores da companhia, que transitam entre diferentes tempos e linguagens cênicas. Em meio à incerteza sobre o futuro do espaço, a nova temporada pode marcar a última apresentação do grupo em sua sede.

SERVIÇO:

Quando: Sextas e segundas, às 20h; sábados, às 19h (exceto 1º/11, às 11h); domingos, às 11h. Até 17 de novembro.

Onde: Teatro de Contêiner – r. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia, região central.

Duração: 120 minutos

Preço: Entrada gratuita (retirada online via Sympla ou 1h antes da sessão).



Freud e o Visitante

O Grupo Tapa encena no Teatro FAAP o espetáculo “Freud e o Visitante”, de Éric-Emmanuel Schmitt, com direção de Eduardo Tolentino de Araujo. Em cartaz até 20 de novembro, a peça se passa em Viena, em 1938, quando os alemães invadem a Áustria e Sigmund Freud enfrenta o dilema de deixar o país. No mesmo dia em que sua filha Anna é presa, o psicanalista recebe uma enigmática visita que o conduz a um embate entre fé, razão e liberdade. O elenco é formado pelo vencedor do Prêmio Bibi Ferreira Brian Penido Ross ao lado de Anna Cecília Junqueira, Bruno Barchesi e Adriano Bedin.

SERVIÇO:

Quando: Quartas e quintas, às 20h. Até 20 de novembro.

Onde: Teatro FAAP – r. Alagoas, 903, Higienópolis, região central.

Duração: 80 minutos

Preço: Plateia – R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira); Mezanino – R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).



Memórias do Subsolo

Ponto de virada na literatura de Dostoiévski, “Memórias do Subsolo” ganha montagem estrelada pelo ator Vanderlei Bernardino em cartaz no palco do Auditório do Sesc Pinheiros, na região oeste, até o dia 08 de novembro. Sob a direção de Johana Albuquerque e adaptação de Diego Moschkovich e Vladimir Bocharov, a peça remove a ação do romance da Rússia do fim do século 19 e a transporta para a São Paulo do século 21. “Memórias do Subsolo” narra as memórias de um homem humilhado, mergulhado em seu subterrâneo construindo sua identidade a partir do ódio pelo outro.

SERVIÇO:

Quando: Quinta a sábado, sempre às 20h30. Sessão extra no dia 31/10 às 16h. Até 08 de novembro

Onde: Auditório do Sesc Pinheiros - r. Paes Leme, 195, Pinheiros, região oeste.

Duração: 75 minutos

Preço: R$ 15,00 (credencial plena), R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira).



Mitologia Tropikal

Encerrando a trilogia de mitos contemporâneos do grupo Projeto Crioulos, “Mitologia Tropikal” entra em cartaz hoje (30) no Teatro Alfredo Mesquita, em Santana, região norte, onde permanece apenas até o dia 16 de novembro. Com direção e texto de Caio D’Aguilar, a peça mistura folclore, crítica social e rock indígena em uma encenação que se pretende uma espécie de ritual cênico a fim de conectar o Brasil colônia ao presente. O espetáculo revisita personagens como Saci, Curupira e Mula sem Cabeça, inserindo-os em situações atuais que tratam de desigualdade e exploração do trabalho. A banda URUKUM, de estilo Tupinikore - fusão de rock e metalcore com canto em tupi-guarani -, divide o palco com o elenco.

SERVIÇO:

Quando: Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h. Até 16 de novembro.

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – av. Santos Dumont, 1770, Santana, região norte.

Duração: 90 minutos

Preço: Entrada gratuita (ingressos distribuídos uma hora antes da sessão).



Valência = 2 homens + 1 cooler

O texto inédito da vencedora do Prêmio Bibi Ferreira Michelle Ferreira segue no IBT Instituto Brasileiro de Teatro até 30 de novembro. Estrelada por Victor Bittow e Rodolfo Amorim, a comédia dramática “Valência = 2 homens + 1 cooler” investiga a amizade masculina e seus limites morais. Na trama, Patrick precisa de um transplante de rim e seu melhor amigo, Juno, se oferece como doador — gesto que desencadeia um duelo de lealdade e afeto. Com humor e tensão, a peça propõe uma reflexão sobre empatia, amizade e masculinidade contemporânea.

SERVIÇO:

Quando: Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h. Até 30 de novembro. Sessões extras em 17 e 24/11 (segundas), às 20h.

Onde: IBT Instituto Brasileiro de Teatro - av. Brigadeiro Luís Antônio, 277, Bela Vista, região central

Duração: 70 minutos

Preço: Entrada gratuita (ingressos distribuídos 1h antes da sessão).