Los Angeles- Bruce Springsteen reage ao filme sobre a vida dele: "incrível!" O Chefe (Boss), como o músico é conhecido pelos colegas e amigos, falou com entusiasmo sobre a atuação do ator Jeremy Allen White. Ao lado do elenco, o cantor e compositor participou da estreia em Londres, durante o Festival De Cinema Britânico.

Bruce Springsteen: Oh, eu, eu me pergunto como fiquei tão bonito, essa é uma das, essa é uma das primeiras coisas. Mas, uh, uh, ele (o ator Jeremy Allen White) fez um trabalho tão incrível, você sabe, de onde ele tirou o personagem, é, tem sido maravilhoso. Então é, uh, é uma emoção vê-lo, ver o filme. Eu adoro isso.

O músico explica que não trabalhou na produção

Bruce Springsteen: Bem, considerando que eu não fiz nada no filme, não foi tão desafiador para mim. Assistindo, suponho que foi isso.

Qual a história do filme?

Springsteen: Salve-me do Desconhecido é um filme biográfico sobre Bruce Springsteen que mostra a criação do álbum que o músico lançou em1982, intitulado Nebraska.

O filme explora as lutas pessoais do artista com a depressão, o relacionamento complicado com o pai, além de sua luta para lançar o álbum sombrio e cru como está, apesar da pressão da gravadora para lançar algo que se enquadrasse no perfil commercial das rádios. O filme é baseado no livro Salve-me Do Desconhecido (Deliver Me from Nowhere) do escritor Warren Zanes.

Quem está no elenco?

Além de Jeremy Allen White (O Urso) no papel central, o filme traz Jeremy Strong (Succession) no papel do gerente e co-produtor de longa data do músico, Jon Landau.Stephen Graham (Adolescência) vive o pai do ator. A mãe é interpretada pela atriz Gabby Hoffman (Transparente).Odessa Young interpreta uma namorada de Springsteen.Na verdade, ela não existiu. A personagem representa a dificuldade do músico em assumir um relacionamento estável quando tinha 31 anos de idade.

O encontro do ator com o Springsteen verdadeiro

O ator Jeremy Allen White (O Urso) faz o papel principal.Ele conta como foi se encontrar com o músico lendário pela primeira vez durante um concerto em Londres.

Jeremy Allen White: Há, tipo, uma mudança de energia quando ele entra em uma sala, então tudo meio que, tipo, muda.

A primeira vez (que nos encontramos) ele esteve aqui (em Londres), foi em Wembley. Hum, eu fui convidado para ir, uh, vê-lo em concerto, e eu o vi durante o teste de som. E como artista, você sabe, Bruce (no palco) está meio que vindo na sua direção tentando cortar sua cabeça fora (agressivo), e, e então, uh, quando você passa um tempo com ele e aperta a mão dele, ele é muito, muito gentil.

Como surgiu a idéia para fazer o filme?

Gerente e co-produtor de longa data do músico, Jon Landau contou como tiveram a idéia para o filme.

Jon Landau: Uh, meu papel foi que, quando li o livro escrito por Warren Zanes, uh, e ele ligou para dizer que estava escrevendo, uh, nós o incentivamos, e então, uh, quando nossos grandes produtores adquiriram os direitos do livro para transformá-lo em um filme, eles o levaram para, uh, nosso grande roteirista/diretor, Scott Cooper, que não conhecíamos de forma alguma, e Bruce e eu tivemos uma reunião com ele. Tivemos uma reunião. Dissemos: "Esse é o nosso cara," e, uh, a partir daí, seguimos em frente. Foi um processo muito natural, muito relaxado, incrivelmente livre de estresse, e aconteceu relativamente rápido, você sabe?

Dedicação à arte

O ator Jeremy Strong vive Jon Landau no filme.

Jeremy Strong: Ah, então, tem sido um verdadeiro privilégio passar tempo com eles e no mundo deles, como você pode imaginar. Sim, passei muito tempo com o Bruce, passei muito tempo com o Jon, assisti a muitos dos shows deles.

Você sabe, você apenas tenta e, apenas faz o que puder para entender quem são essas pessoas, uh, e como você sabe, está tentando ver o mundo através dos olhos delas e andar em seus sapatos, então todo o trabalho que envolve fazer isso.

Mas esses sapatos em particular, uh, eram, eram apenas uma alegria de usar. Não tenho certeza se estou consciente disso. Você sabe, Jon é uma pessoa muito dedicada. Ele é dedicado à sua forma de arte. Ele é dedicado ao Bruce. Isso é algo com o qual eu também me identifico. Então isso é.

Quem é o diretor?

Bruce Springsteen: Oh, o Scott é ótimo, você sabe. Scott é, uh, se você viu algum de seus outros filmes, Coração Louco ou Tudo Por Justiça, ele é um grande roteirista-diretor e sabe capturar muito bem a classe trabalhadora e a influência da classe operária.

E ele é um dos colaboradores mais generosos com quem já trabalhei. Se você tem uma ideia, ele é completamente receptivo e ouve qualquer pensamento que você possa ter. Ele foi um grande, grande parceiro para se trabalhar.

O Springsteen que as pessoas não conhecem

Scott Cooper: Bem, emocionante. Acho que foi há quase 50 anos que Bruce tocou pela primeira vez em Londres, no, uh, Hammersmith Odeon, e então trazer este filme de volta, uh, tê-lo aqui esta noite para contar sua jornada mais pessoal é, um, é emocionante. É tão incrivelmente gratificante. Isso dará às pessoas uma visão sobre Bruce Springsteen, que é mais culturalmente relevante do que nunca, que elas talvez não soubessem.

Homem x Mito

Scott Cooper: minha esperança é que as pessoas vejam que isso não se trata de Bruce Springsteen, o mito ou o ícone, mas de Bruce Springsteen, o homem, que estava lutando com quão honesto ele poderia ser em seu trabalho e enfrentando alguns momentos pessoais incrivelmente difíceis, uh, traumas não resolvidos que ele... que serviram como combustível para Nebraska.

Acho que o público vai se identificar perfeitamente com ele no filme de uma forma incrível, mesmo sendo Bruce Springsteen, o ícone.

Conexão pessoal

Scott Cooper: Contar esta história da criação de um álbum teve uma relevância tão pessoal para mim. Ganhei o disco de presente do meu pai, a quem eu dedico o filme.

Ele morreu um dia antes do início das filmagens. O espírito dele me acompanhou e os atores se uniram a mim e me deram atuações bastante verdadeiras, honestas e cruas, tudo em serviço do Bruce (Springsteen).

Jeremy Allen White como Bruce Sprinsteen

Scott Cooper: Eu acho que ele é o único que poderia interpretar esse papel. Sua intensidade, sua vulnerabilidade, sua capacidade de se relacionar. Ele tem uma fisicalidade de classe trabalhadora, operária, como o Bruce, e ele tem algo que você não aprende na escola de atuação, e isso é atitude.

Um filme sobre você

Espero que as pessoas entrem no cinema pensando que é um filme sobre o Bruce Springsteen e que elas saiam do filme pensando que é sobre elas.

