A 12ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, com cerimônia agendada para esta quarta-feira, 15, no palco do Teatro Santander, em São Paulo, vai celebrar a trajetória da atriz e produtora Miriam Mehler, que celebra 70 anos de trajetória artística neste 2025.

Mehler vai compor o elenco de homenageados que já contou com nomes como Juca de Oliveira, Laura Cardoso, Suely Franco e, na última edição, Nathalia Timberg. A atriz também já venceu o prêmio há dois anos, quando levou para casa o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em A Herança.

Léo Franco

Miriam Mehler venceu o prêmio em 2023

Aos 90 anos de idade, a artista segue em cartaz com Sob o Céu de Paris, espetáculo de Gabriela Rabelo em que Mehler divide a cena com Walter Breda e Rosana Maris sob a direção de Gabriel Fontes Paiva.

Agendada para às 20h, a cerimônia será transmitida gratuitamente pelo perfil oficial da premiação no YouTube. Confira abaixo a lista completa de indicados à 12ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que tem entre destaques os espetáculos Hedda Gabler, com sete indicações, A Mulher da Van, Senhora dos Afogados e O Céu da Língua, cada uma com cinco indicações. 

Já entre os musicais, os destaques ficam com Hairspray, com 13 indicações, Clara Nunes, Meninas Malvadas e Ray - Você não me Conhece, cada uma com 11 indicações.

Melhor versão

Victor Mühlethaler – Hairspray

Victor Mühlethaler – Meninas Malvadas

Victor Mühlethaler – Uma Babá Quase Perfeita


Melhor visagismo

Simone Momo – Clara Nunes - A Tal Guerreira

Feliciano San Roman e Luciano Paradella – Hairspray

Emi Sato e Alison Rodrigues – Território do Amor – O Musical


Melhor desenho de luz em musicais

Caetano Vilela – Tom Jobim – O Musical 

César Pivetti – Clara Nunes - A Tal Guerreira 

Gabriele Souza – Ray – Você Não Me Conhece 

Travis Mchale – Meninas Malvadas


Melhor desenho de luz em peça de teatro 

Ana Luzia de Simoni – O Céu da Língua

Aline Santini – Perfeita!

Beto Bruel – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso

Wagner Antonio – Prima Facie


Melhor desenho de som

André Breda – Ray – Você Não Me Conhece 

Bruno Pinho – Clara Nunes - A Tal Guerreira 

Tocko Michelazzo – Meninas Malvadas 

Tocko Michelazzo – Tom Jobim – O Musical


Melhor figurino em musicais

Bruno Oliveira – Hairspray

Cláudio Tovar – Martinho Coração de Rei, o Musical

Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany – Elvis – A Musical Revolution

Luiz Claudio Silva e Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira


Melhor figurino em peça de teatro 

Cássio Brasil – Senhora dos Afogados 

Isabela Capeto – Irmãos Karamazov 

Marichilene Artisevskis – A Mulher da Van 

Marichilene Artisevskis – Hedda Gabler


Melhor cenografia em musicais

Adam Koch e Bryce Cutler – Meninas Malvadas 

Natália Lana – Elvis – A Musical Revolution 

Natália Lana – Tom Jobim - O Musical 

Rogério Falcão – Hairspray


Melhor cenografia em peça de teatro 

Cesar Costa – A Mulher da Van 

Chris Aizner – Hedda Gabler

Daniela Thomas e Felipe Tassara – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso 

Dina Salem Levy – Férias


Melhor arranjo original

Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece

Fernanda Maia – Clara Nunes - A Tal Guerreira

Ivan de Andrade, Thiago Gimenes e Tiago Saul – Tom Jobim – O Musical


Melhor letra e música

Guilherme Gila – Dom Casmurro – O Musical

Jarbas Bittencourt – Torto Arado – O Musical

Marco França e Vitor Rocha – João – O Musical


Melhor dramaturgia original em musicais

André Magalhães e Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira

Davi Novaes – Dom Casmurro – O Musical

Elísio Lopes Jr., Fábio Espírito Santo e Aldri Anunciação – Torto Arado – O Musical


Melhor dramaturgia original em peça de teatro 

Gregório Duvivier e Luciana Paes – O Céu da Língua 

Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré – O Figurante

Jô Bilac – Férias

Michelle Ferreira – A última entrevista de Marília Gabriela


Melhor coreografia

Barbara Guerra – Elvis – A Musical Revolution

Danilo Santana – Meninas Malvadas

Gabriel Malo – Clara Nunes - A Tal Guerreira

Gabriel Malo e Nyandra Fernandes – Rio Uphill – O Musical

Tiago Dias – Hairspray


Melhor direção musical

Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece 

Daniel Rocha – Vital – O Musical do Paralamas 

Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira 

Jorge de Godoy – Meninas Malvadas 

Thiago Gimenes – Tom Jobim – O Musical


Melhor direção em musicais

Antonia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani – Hairspray

Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira 

Kleber Montanheiro – João – O Musical 

Mariano Detry – Meninas Malvadas  

Rodrigo Portella – Ray – Você Não Me Conhece 


Melhor direção em peça de teatro 

Bruno Guida – A última entrevista de Marília Gabriela 

Clara Carvalho – Hedda Gabler 

Luciana Paes – O Céu da Língua 

Monique Gardenberg – Senhora dos Afogados 

Yara de Novaes – Prima Facie


Revelação em musicais

Bhenner – Rio Uphill – O Musical 

Emmy Oliveira – Hairspray

Caio Nery – República Lee – Um Musical ao Som de Rita Lee 

Caio Santos e Victor Morais – Ray – Você Não Me Conhece

Gabriel Brenner – Meninas Malvadas


Melhor ator coadjuvante em musicais

Abrahão Costa – Ray – Você Não Me Conhece

Diego Becker – Uma Babá Quase Perfeita – O Musical

Ivan Parente – Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum

Lindsay Paulino – Hairspray  

Otávio Muller – Tom Jobim – O Musical


Melhor ator coadjuvante em peça de teatro 

Babu Santana – Irmãos Karamazov

Duda Mamberti – A Mulher da Van

Rafael Bacelar – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Rodrigo Bolzan – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Sergio Mastropasqua – Hedda Gabler


Melhor atriz coadjuvante em musicais

Aline Cunha – Hairspray 

Aline Serra – Meninas Malvadas 

Carol Costa – Clara Nunes - A Tal Guerreira

Liane Maya – Hairspray

Roberta Ribeiro – Ray – Você Não Me Conhece


Melhor atriz coadjuvante em peça de teatro

Bárbara Arakaki – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Chris Couto – Hedda Gabler

Cristina Mutarelli – Senhora dos Afogados 

Noemi Marinho – A Mulher da Van

Regina Braga – Senhora dos Afogados


Melhor ator em musicais

Alan Rocha – Martinho Coração de Rei, o Musical – O Musical

Cesar Mello – Ray – Você Não Me Conhece

Eduardo Sterblitch – Uma Babá Quase Perfeita – O Musical 

Rodrigo Salva – Vital – O Musical do Paralamas 

Tiago Abravanel – Hairspray


Melhor ator em peça de teatro 

Caco Ciocler – A Mulher da Van

Gregório Duvivier – O Céu da Língua

Mateus Solano – O Figurante

Othon Bastos – Não me Entrego, Não!

Thiago Lacerda – A Peste


Melhor atriz em musicais

Anna Akisue – Meninas Malvadas

Laura Castro – Meninas Malvadas

Leticia Soares – Ray – Você Não Me Conhece

Marina Mathey – João – O Musical

Vania Canto – Hairspray


Melhor atriz em peça de teatro

Débora Falabella – Prima Facie

Drica Morais – Férias

Karen Coelho – Hedda Gabler

Paula Cohen – Finlândia

Renata Sorrah – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]


Melhor musical brasileiro

Clara Nunes – A Tal Guerreira

João – O Musical

Ray – Você Não Me Conhece

Vital – O Musical do Paralamas


Melhor musical estrangeiro 

Alguma coisa Engraçada aconteceu a caminho do Fórum

Hairspray

Meninas Malvadas 

Uma Babá Quase Perfeita – O Musical

Melhor peça de teatro 

Hedda Gabler

Prima Facie

O Céu da Língua

Senhora dos Afogados

A Última Entrevista de Marília Gabriela

