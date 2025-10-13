A 12ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, com cerimônia agendada para esta quarta-feira, 15, no palco do Teatro Santander, em São Paulo, vai celebrar a trajetória da atriz e produtora Miriam Mehler, que celebra 70 anos de trajetória artística neste 2025.
Mehler vai compor o elenco de homenageados que já contou com nomes como Juca de Oliveira, Laura Cardoso, Suely Franco e, na última edição, Nathalia Timberg. A atriz também já venceu o prêmio há dois anos, quando levou para casa o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em A Herança.
Aos 90 anos de idade, a artista segue em cartaz com Sob o Céu de Paris, espetáculo de Gabriela Rabelo em que Mehler divide a cena com Walter Breda e Rosana Maris sob a direção de Gabriel Fontes Paiva.
Agendada para às 20h, a cerimônia será transmitida gratuitamente pelo perfil oficial da premiação no YouTube. Confira abaixo a lista completa de indicados à 12ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que tem entre destaques os espetáculos Hedda Gabler, com sete indicações, A Mulher da Van, Senhora dos Afogados e O Céu da Língua, cada uma com cinco indicações.
Já entre os musicais, os destaques ficam com Hairspray, com 13 indicações, Clara Nunes, Meninas Malvadas e Ray - Você não me Conhece, cada uma com 11 indicações.
♦
Melhor versão
Victor Mühlethaler – Hairspray
Victor Mühlethaler – Meninas Malvadas
Victor Mühlethaler – Uma Babá Quase Perfeita
Melhor visagismo
Simone Momo – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Feliciano San Roman e Luciano Paradella – Hairspray
Emi Sato e Alison Rodrigues – Território do Amor – O Musical
Melhor desenho de luz em musicais
Caetano Vilela – Tom Jobim – O Musical
César Pivetti – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Gabriele Souza – Ray – Você Não Me Conhece
Travis Mchale – Meninas Malvadas
Melhor desenho de luz em peça de teatro
Ana Luzia de Simoni – O Céu da Língua
Aline Santini – Perfeita!
Beto Bruel – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso
Wagner Antonio – Prima Facie
Melhor desenho de som
André Breda – Ray – Você Não Me Conhece
Bruno Pinho – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Tocko Michelazzo – Meninas Malvadas
Tocko Michelazzo – Tom Jobim – O Musical
Melhor figurino em musicais
Bruno Oliveira – Hairspray
Cláudio Tovar – Martinho Coração de Rei, o Musical
Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany – Elvis – A Musical Revolution
Luiz Claudio Silva e Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Melhor figurino em peça de teatro
Cássio Brasil – Senhora dos Afogados
Isabela Capeto – Irmãos Karamazov
Marichilene Artisevskis – A Mulher da Van
Marichilene Artisevskis – Hedda Gabler
Melhor cenografia em musicais
Adam Koch e Bryce Cutler – Meninas Malvadas
Natália Lana – Elvis – A Musical Revolution
Natália Lana – Tom Jobim - O Musical
Rogério Falcão – Hairspray
Melhor cenografia em peça de teatro
Cesar Costa – A Mulher da Van
Chris Aizner – Hedda Gabler
Daniela Thomas e Felipe Tassara – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso
Dina Salem Levy – Férias
Melhor arranjo original
Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece
Fernanda Maia – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Ivan de Andrade, Thiago Gimenes e Tiago Saul – Tom Jobim – O Musical
Melhor letra e música
Guilherme Gila – Dom Casmurro – O Musical
Jarbas Bittencourt – Torto Arado – O Musical
Marco França e Vitor Rocha – João – O Musical
Melhor dramaturgia original em musicais
André Magalhães e Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Davi Novaes – Dom Casmurro – O Musical
Elísio Lopes Jr., Fábio Espírito Santo e Aldri Anunciação – Torto Arado – O Musical
Melhor dramaturgia original em peça de teatro
Gregório Duvivier e Luciana Paes – O Céu da Língua
Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré – O Figurante
Jô Bilac – Férias
Michelle Ferreira – A última entrevista de Marília Gabriela
Melhor coreografia
Barbara Guerra – Elvis – A Musical Revolution
Danilo Santana – Meninas Malvadas
Gabriel Malo – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Gabriel Malo e Nyandra Fernandes – Rio Uphill – O Musical
Tiago Dias – Hairspray
Melhor direção musical
Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece
Daniel Rocha – Vital – O Musical do Paralamas
Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Jorge de Godoy – Meninas Malvadas
Thiago Gimenes – Tom Jobim – O Musical
Melhor direção em musicais
Antonia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani – Hairspray
Jorge Farjalla – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Kleber Montanheiro – João – O Musical
Mariano Detry – Meninas Malvadas
Rodrigo Portella – Ray – Você Não Me Conhece
Melhor direção em peça de teatro
Bruno Guida – A última entrevista de Marília Gabriela
Clara Carvalho – Hedda Gabler
Luciana Paes – O Céu da Língua
Monique Gardenberg – Senhora dos Afogados
Yara de Novaes – Prima Facie
Revelação em musicais
Bhenner – Rio Uphill – O Musical
Emmy Oliveira – Hairspray
Caio Nery – República Lee – Um Musical ao Som de Rita Lee
Caio Santos e Victor Morais – Ray – Você Não Me Conhece
Gabriel Brenner – Meninas Malvadas
Melhor ator coadjuvante em musicais
Abrahão Costa – Ray – Você Não Me Conhece
Diego Becker – Uma Babá Quase Perfeita – O Musical
Ivan Parente – Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum
Lindsay Paulino – Hairspray
Otávio Muller – Tom Jobim – O Musical
Melhor ator coadjuvante em peça de teatro
Babu Santana – Irmãos Karamazov
Duda Mamberti – A Mulher da Van
Rafael Bacelar – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Rodrigo Bolzan – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Sergio Mastropasqua – Hedda Gabler
Melhor atriz coadjuvante em musicais
Aline Cunha – Hairspray
Aline Serra – Meninas Malvadas
Carol Costa – Clara Nunes - A Tal Guerreira
Liane Maya – Hairspray
Roberta Ribeiro – Ray – Você Não Me Conhece
Melhor atriz coadjuvante em peça de teatro
Bárbara Arakaki – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Chris Couto – Hedda Gabler
Cristina Mutarelli – Senhora dos Afogados
Noemi Marinho – A Mulher da Van
Regina Braga – Senhora dos Afogados
Melhor ator em musicais
Alan Rocha – Martinho Coração de Rei, o Musical – O Musical
Cesar Mello – Ray – Você Não Me Conhece
Eduardo Sterblitch – Uma Babá Quase Perfeita – O Musical
Rodrigo Salva – Vital – O Musical do Paralamas
Tiago Abravanel – Hairspray
Melhor ator em peça de teatro
Caco Ciocler – A Mulher da Van
Gregório Duvivier – O Céu da Língua
Mateus Solano – O Figurante
Othon Bastos – Não me Entrego, Não!
Thiago Lacerda – A Peste
Melhor atriz em musicais
Anna Akisue – Meninas Malvadas
Laura Castro – Meninas Malvadas
Leticia Soares – Ray – Você Não Me Conhece
Marina Mathey – João – O Musical
Vania Canto – Hairspray
Melhor atriz em peça de teatro
Débora Falabella – Prima Facie
Drica Morais – Férias
Karen Coelho – Hedda Gabler
Paula Cohen – Finlândia
Renata Sorrah – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Melhor musical brasileiro
Clara Nunes – A Tal Guerreira
João – O Musical
Ray – Você Não Me Conhece
Vital – O Musical do Paralamas
Melhor musical estrangeiro
Alguma coisa Engraçada aconteceu a caminho do Fórum
Hairspray
Meninas Malvadas
Uma Babá Quase Perfeita – O Musical
Melhor peça de teatro
Hedda Gabler
Prima Facie
O Céu da Língua
Senhora dos Afogados
A Última Entrevista de Marília Gabriela