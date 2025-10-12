Seznam Zprávy Diane Keaton (1946 - 2025)





Diane Keaton, cuja longa e versátil carreira como atriz, produtora e diretora e que foi indelevelmente marcada por sua atuação vencedora do Oscar , como o par romântico de Woody Allen na comédia romântica de 1977 do ator, roteirista e diretor, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa , morreu no sábado (11/10), em Los Angeles. Sua morte foi noticiada em primeira mão pela revista People . Ela tinha 79 anos.

Seus papéis mais recentes, incluem: Do Jeito Que Elas Querem (2018) e sua sequência de 2023; As Rainhas da Torcida (2019) ; e seu último papel na tela em Acampamento com as Amigas , de 2024, coestrelado por Kathy Bates e Alfre Woodard.

Porém, é fato que seus papéis mais marcantes para o cinema ocorreram, entre a década de 1970 e o início do século 21. Assim, desenvolvemos uma guia com alguns dos filmes mais importantes da carreira da icônica estrela do cinema Diane Keaton:

A trilogia O Poderoso Chefão , nos apresenta a família Corleone que está sob o comando do patriarca Vito Corleone (Marlon Brando) e a transformação de seu filho mais novo, Michael Corleone (Al Pacino), de um relutante estranho à família para um implacável chefe da máfia. (Disponível na Netflix)

O filme é estrelado por Woody Allen como Alvy Singer, que tenta descobrir os motivos do fracasso de seu relacionamento com Annie Hall, interpretada por Diane Keaton, em um papel escrito especificamente para ela. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV+)

É um filme sobre a vida e a carreira de John Reed, o jornalista e escritor que narrou a Revolução de Outubro na Rússia em seu livro de 1919, Dez Dias que Abalaram o Mundo.

O filme é estrelado por Diane Keaton, como uma ‘yuppie’ que descobre que um primo que não via a muito tempo, morreu, deixando-lhe uma menina de quatorze meses como herança. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV+)

É um remake do filme homônimo de 1950, onde Steve Martin interpreta George Banks, um empresário que fica nervoso, enquanto ele e sua família se preparam para o casamento de sua filha.

O filme é estrelado por Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton, como três divorciadas que buscam vingança contra seus ex-maridos por tê-las trocado por mulheres mais jovens. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV+)

As irmãs Lee e Bessie estão distantes, desde que seu pai sofreu um derrame, há cerca de duas décadas. Bessie tem cuidado do pai desde então, mas agora descobriu estar com leucemia e precisar de um transplante de medula óssea. Lee acredita que seu filho Hank, internado em um hospital psiquiátrico depois de incendiar a casa da sua mãe, possa ser um doador compatível para a sua tia. Ao se dar conta de que talvez tenha que assumir os cuidados do seu pai, Lee acaba se reaproximando da sua irmã. (Disponível na Amazon Prime Video)

O filme é estrelado por Jack Nicholson e Diane Keaton, como duas pessoas que encontram o amor um pelo outro, mais tarde na vida, apesar de serem completamente opostos. (Disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV+)