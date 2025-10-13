Netflix Aimee Lou Wood em Sex Education

A estrela de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão , Anna Sawai, e a revelação de The White Lotus , Aimee Lou Wood, estão cogitando os papéis de Yoko Ono e Pattie Boyd, respectivamente, no próximo filme biográfico em quatro partes sobre os Beatles, todos dirigidos por Sam Mendes, confirmou a Variety .

FX Anna Sawai ao lado de Cosmo Jarvis em Xógum: A Gloriosa Saga do Japão





Yoko Ono, artista, cantora e compositora, é viúva de John Lennon e uma de suas maiores influências criativas. A jovem atriz Anna Sawai estrelaria ao lado de Harris Dickinson, que viverá John Lennon, casado com Ono, de 1969 até a sua morte, em 1980. Lennon foi baleado e morto por um fã perturbado em frente ao seu prédio no Upper West Side.

Já, Pattie Boyd, uma modelo, conheceu George Harrison – que será interpretado por Joseph Quinn – quando tinha 19 anos, no set de filmagem do filme Os Reis do Iê, Iê, Iê , dos Beatles, de 1964, e se tornou uma sensação por mérito próprio na Londres, dos anos 1960. Eles se casaram em 1966; após a separação dos Beatles em 1970, o casamento começou a se deteriorar e eles acabaram se divorciando, em 1977. Posteriormente, ela foi casada com Eric Clapton, de 1979 a 1989. Em 10 de outubro, ela postou em suas redes sociais que a perspectiva de Aimee Lou Wood interpretá-la era uma "grande notícia" e que ela estava "ansiosa (esperando) para conhecê-la em algum momento no futuro".

No entanto, os contratos para Sawai e Wood ainda não foram assinados e não há certeza se elas serão realmente escaladas. Um representante da Sony Pictures resolveu não comentar a respeito dos rumores.

HBO Aimee Lou Wood em The White Lotus





Quanto ao restante do chamado “Fab Four” (apelido dado aos Beatles), Paul Mescal interpretará Paul McCartney e Barry Keoghan interpretará Ringo Starr. Saoirse Ronan já foi confirmada para interpretar a primeira esposa de McCartney, Linda, que também se apresentou em sua banda pós-Beatles, chamada Wings; Mia McKenna-Bruce interpretará a primeira esposa de Starr, Maureen Starkey.

Sam Mendes está produzindo quatro filmes separados, cada um deles é do ponto de vista de cada membro dos Beatles. Eles se cruzarão para capturar a improvável jornada da banda de Liverpool, ao centro da cultura global, culminando na separação, em 1970. O slogan de divulgação diz, "Cada homem tem sua própria história, mas, juntos, são lendários". Os quatro filmes estrearão nas telonas, em abril de 2028, no que a Sony Pictures está chamando de "a primeira experiência cinematográfica que dá vontade de maratonar". O cronograma exato de lançamento, ainda não está claro.