Aimee Lou Wood em Sex Education
Aimee Lou Wood em Sex Education

A estrela de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão , Anna Sawai, e a revelação de The White Lotus , Aimee Lou Wood, estão cogitando os papéis de Yoko Ono e Pattie Boyd, respectivamente, no próximo filme biográfico em quatro partes sobre os Beatles, todos dirigidos por Sam Mendes, confirmou a Variety .

Anna Sawai ao lado de Cosmo Jarvis em Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
Anna Sawai ao lado de Cosmo Jarvis em Xógum: A Gloriosa Saga do Japão


Yoko Ono, artista, cantora e compositora, é viúva de John Lennon e uma de suas maiores influências criativas. A jovem atriz Anna Sawai estrelaria ao lado de Harris Dickinson, que viverá John Lennon, casado com Ono, de 1969 até a sua morte, em 1980. Lennon foi baleado e morto por um fã perturbado em frente ao seu prédio no Upper West Side.

Já, Pattie Boyd, uma modelo, conheceu George Harrison – que será interpretado por Joseph Quinn – quando tinha 19 anos, no set de filmagem do filme Os Reis do Iê, Iê, Iê , dos Beatles, de 1964, e se tornou uma sensação por mérito próprio na Londres, dos anos 1960. Eles se casaram em 1966; após a separação dos Beatles em 1970, o casamento começou a se deteriorar e eles acabaram se divorciando, em 1977. Posteriormente, ela foi casada com Eric Clapton, de 1979 a 1989. Em 10 de outubro, ela postou em suas redes sociais que a perspectiva de Aimee Lou Wood interpretá-la era uma "grande notícia" e que ela estava "ansiosa (esperando) para conhecê-la em algum momento no futuro".

No entanto, os contratos para Sawai e Wood ainda não foram assinados e não há certeza se elas serão realmente escaladas. Um representante da Sony Pictures resolveu não comentar a respeito dos rumores.

Aimee Lou Wood em The White Lotus
Aimee Lou Wood em The White Lotus


Quanto ao restante do chamado “Fab Four” (apelido dado aos Beatles), Paul Mescal interpretará Paul McCartney e Barry Keoghan interpretará Ringo Starr. Saoirse Ronan já foi confirmada para interpretar a primeira esposa de McCartney, Linda, que também se apresentou em sua banda pós-Beatles, chamada Wings; Mia McKenna-Bruce interpretará a primeira esposa de Starr, Maureen Starkey.

Sam Mendes está produzindo quatro filmes separados, cada um deles é do ponto de vista de cada membro dos Beatles. Eles se cruzarão para capturar a improvável jornada da banda de Liverpool, ao centro da cultura global, culminando na separação, em 1970. O slogan de divulgação diz, "Cada homem tem sua própria história, mas, juntos, são lendários". Os quatro filmes estrearão nas telonas, em abril de 2028, no que a Sony Pictures está chamando de "a primeira experiência cinematográfica que dá vontade de maratonar". O cronograma exato de lançamento, ainda não está claro.

