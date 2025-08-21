Priscila Prade Walter Breda, Miriam Mehler e Rosana Maris em Sob o Céu de Paris

Nome essencial da formação do teatro brasileiro moderno, Miriam Mehler celebra 90 anos com a estreia de Sob o Céu de Paris, peça que chega ao palco do Itaú Cultural, na Av. Paulista, no dia 04 de setembro e cumpre temporada até o dia 28 do mesmo mês.



Sob a direção de Gabriel Fontes Paiva e com elenco composto ainda por Walter Breda e Rosana Maris, Sob o Céu de Paris lança um olhar para o retrato da decadência urbana e para a discussão do racismo estrutural.



No texto assinado por Gabriela Rabelo, um casal de idosos vive na mesma casa no Centro de São Paulo há décadas observando o processo de decadência urbana da região desde a construção do Elevado Presidente Costa e Silva, Minhocão, obra inaugurada pelo então prefeito Paulo Maluf em 1971, auge do período ditatorial.



A vida do casal vive uma mudança substancial com a visita da neta em busca de respostas para questões acerca de suas origens. Com este mote, a montagem discute questões como o racismo estrutural e os resquícios da ditadura militar.



Prestes a celebrar 90 anos de idade, no dia 15 de setembro, Miriam Mehler celebra nada menos do que 67 anos de trajetória artística. Sua estreia nos palcos se deu em 1958, na primeira montagem do clássico Eles não Usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006).



A carreira da atriz se confunde com a trajetória do teatro paulistano. Mehler compôs o elenco de companhias importantes, como o TBC, o Arena e o Oficina, além de ter fundado seu próprio espaço em 1969, o Teatro Paiol, na Vila Buarque, mesma região central em que se passa Sob o Céu de Paris.



A montagem cumpre sessões de quinta-feira a sábado às 20h e domingos às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados a cada terça-feira anterior às sessões a partir das 12h pela plataforma INTI, acessada através do site oficial do Itaú Cultural.



