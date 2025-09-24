Lionsgate Films/Paris Filmes Personagens do terror Os Estranhos: Capítulo 2

Los Angeles- A estrela de Os Estranhos: Capítulo 2 revela: o filme assusta porque faz você se sentir dentro da estória,como moradores da cidadezinha de Venus, no estado americano do Oregon, onde acontecem os eventos que vemos na tela. É o que garante a atriz Madelaine Petsch, ao descrever a sensação que o público deve experimentar. É um labirinto angustiante! É uma montanha-russa! Descrevem outros integrantes da produção.

O diretor Renny Harlin, o co-roteirista Alan Freedland, a estrela Madelaine Petsch e o ator Froy Gutierrez conversaram com jornalistas sobre a produção, no tapete vermelho, durante a estreia em Los Angeles na semana passada. Os Estranhos: Capítulo 2 estreia nos cinemas nesta sexta-feira dia 26 de setembro.

A origem

A estória original da série de filmes Os Estranhos foi criada pelo cineasta Bryan Bertino. A idéia foi inspirada por uma experiência de infância do autor, quando ele encontrou um estranho na porta de casa.

Além disso, o diretor se baseou também nos assassinatos reais em 1969 em Los Angeles cometidos por Charles Manson e a quadrilha que ele chamava de família. Uma das vítimas foi a atriz Sharon Tate, na época grávida de 8 meses e meio.

Todos os filmes da série Os Estranhos lançados até agora:

Os Estranhos – 2008

Os Estranhos, Caçada Noturna – 2018

Os Estranhos: Capítulo 1 – 2024

Os Estranhos: Capítulo 2 – 2025

Os Estranhos: Capítulo 3 deve ser lançado em 2026

A atriz Madelaine Petsch está de volta no papel da personagem central, Maya Lucas, uma sobrevivente dos crimes que vimos no primeiro capítulo.Ela também é uma das produtoras do filme.

Capítulo 1 x Capítulo 2

Madelaine Petsch: Sim. Então, no início do capítulo dois, você retoma exatamente de onde o capítulo um parou. Maya acabou de passar por uma perda emocional de seu namorado, foi esfaqueada no estômago e está lidando com uma sobrecarga de sentimentos e emoções.

E muito rapidamente, você começa a vê-la enfrentar o desafio de se tornar uma sobrevivente, tendo que escolher entre sua humanidade e o que a torna ela mesma e a sobrevivência.

Não tive ensaio

Madelaine Petsch: E eu... E você meio que consegue assistir isso em tempo real no segundo filme para chegar onde precisamos chegar para o terceiro filme. Eu tive duas semanas antes de começarmos a filmar, então não tive prática. Eu apenas tive que mergulhar.

Mas, honestamente, acho que talvez isso tenha sido preferível. Filmando três filmes ao mesmo tempo, honestamente, porque estive em um programa de TV por tanto tempo, foi como um campo de treinamento para coisas assim, então sou muito grato por ter feito Riverdale.

Foi como... Charles (Dombeck, produtor) sempre disse que era como meu (curso de dramaturgia) Julliard e eu realmente sinto isso. E foi bom filmar três filmes ao mesmo tempo, porque isso significava que havia o suficiente, tipo, interesse e empolgação e desejo para que a franquia continuasse.

É realmente incomum para um ator saber que vai fazer três filmes de uma vez. Hum, então sou grato, porque continuo tendo lançamentos a cada, a cada ano.É ótimo!

O elenco

A estória traz, além de Madelaine Petsch (seriado Riverdale), Gabriel Basso (O Agente Noturno), Ema Horvath (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder) e Froy Gutierrez (Abracadabra 2) entre outros.

Madelaine Petsch: Eu tive uma sorte enorme com esse elenco. Vou te contar te contar. Quero dizer, as pessoas que interpretam o Espantalho, a Pin-Up e a Doll Face são tão únicas e trouxeram sua própria personalidade para isso.

Especialmente com uma máscara, eu nem consigo imaginar como isso deve ter sido difícil. Eles foram tão dedicados e tão dentro do personagem. Eles mantiveram a tensão mesmo entre as cenas e entre os takes. Hum, o Froy é brilhante. Eu tive muita sorte com o Froy. Uh, eu, eu não poderia ter sido mais abençoado.

Mundo assustador

Madelaine Petsch: O capítulo dois é um filme de Estranhos que você absolutamente nunca viu em toda a sua vida. É o meu filme como uma sobrevivente solitária. Hum, e é diferente, porque você simplesmente nunca viu, eu nem sei como descrever. É, é apenas um filme de Estranhos que você nunca, nunca, nunca viu e eu posso te prometer isso.

Bem, eu sou um grande fã da temporada de terror. Mesmo que eu não estivesse neste filme, eu seria a primeira pessoa no cinema para ver este filme. É assustador, é divertido, ainda parece um filme de pipoca, mas é realmente, realmente aterrorizante. É um filme realmente assustador e você está realmente imerso no mundo. Passamos muito tempo na criação do som. Isso vai te assustar em todos os aspectos: visualmente, auditivamente, fisicamente, hum. Então, é provavelmente por isso que eu diria que eles deveriam ir.

Labirinto e angústia

O ator Froy Gutierrez interpreta Ryan, namorado da personagem Maya, vivida pela atriz Madelaine Petsch.Ele explica que o cenário onde a trama se desenrola acaba sendo um personagem da estória.

Froy Gutierrez: Eu ainda não vi o filme, então não sei. Estou indo um pouco às cegas, mas li o roteiro. E eu só acho que é uma jornada angustiante, angustiante, que é quase labiríntica. Hum, o cenário realmente se torna um personagem proeminente, sabe?

Eu acho, eu acho que este filme é realmente emocionante. Tipo, eu acho que há muito. Se eu... Se eu estou lembrando de tudo corretamente, eu, eu tenho quase certeza... Eu tenho quase certeza de que é realmente, realmente intenso e meio inesperado, como muitas coisas que você realmente não anteciparia.

Quero dizer, ouça, essa é a mágica do cinema, é que podemos meio que compartilhar isso juntos e... especialmente com o terror, onde é como, você sabe, você não sabe como o público vai reagir se eles, se eles rirem de uma parte que os deixa desconfortáveis, se, uh, todo mundo gritar ao mesmo tempo. E apenas ter esse tipo de sensação de comunidade é realmente importante.

Processo insano

A direção é do cineasta Renny Harlin, conhecido por clássicos da aventura e do terror dos anos 80 e 90. Entre suas produções estão Duro de Matar 2 e A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos.

Além de fazer o papel principal, a atriz Madelaine Petsch também trabalhou como produtora nos 3 filmes da trilogia.

Os 3 filmes com um total de 4 horas e meia foram realizados ao mesmo tempo entre setembro e novembro de 2022 na Eslováquia. A cidadezinha do filme não existe na vida real.

Renny Harlin: Eu amo o filme original e, ah, a oportunidade de não fazer um remake, mas sim uma série de três filmes, uma estória de quatro horas e meia que explora esses personagens, ah, muito mais e mais profundamente do que o que você pode fazer em um filme normal. Foi apenas uma oportunidade que eu não pude deixar passar.

Esse foi um processo insano porque estávamos filmando um segundo episódio de manhã e, ah, o primeiro episódio à tarde, depois o terceiro episódio no dia seguinte, ah, então todo mundo teve que acompanhar de perto onde estávamos, o que estava acontecendo emocionalmente com os personagens, como estávamos filmando isso, quanta sangue havia nos, nos atores, o que eles estavam vestindo.

Então foi super, super desafiador, mas também, ah, uma grande oportunidade de mergulhar realmente fundo nesses personagens.

O co-roteirista Alan Freedland explica como foi a conversa com o diretor sobre a idéia de fazer 3 filmes de uma só vez.

Alan Freedland: Bem, você sabe, eu sempre fui um grande fã de filmes de terror e, e Os Estranhos, uh, e pensamos: "Bem, e se pegássemos esse conceito do filme de Bryan Bertino e disséssemos e se dividíssemos em três filmes que acontecem um após o outro? Não anos depois, mas minutos depois?" E foi como, "Acho que podemos, podemos criar algo incrível." E, uh, e aqui estamos para o número dois.

O que o torna diferente é que o primeiro foi meio que, uh, nós vemos isso como um grande filme, então o primeiro foi o início, preparando o que está acontecendo neste mundo e, e para Mia e Ryan, e então o segundo é que levamos isso para a cidade, e ela ainda está sendo aterrorizada, e como ela pode escapar? E o número três será outro capítulo depois disso.

500 páginas e uma montanha-russa

Alan Freedland: O Renny é, você sabe, ele é ótimo. Ele consegue trazer a ação, o drama, os sustos, que são importantes, e também o trabalho de personagem, então é realmente, uh... Ficamos emocionados quando ele assinou originalmente, porque ele pegou este, você sabe, ele tinha este roteiro que lhe demos que tinha 115 páginas e disse: "Agora, multiplique por três, você vai ler 500 páginas." Hum, e, uh, ele disse: "Eu entendi. Li tudo de uma vez e sei o que fazer com isso," o que foi ótimo.

Eu acho que, você sabe, é uma montanha-russa, e, uh, precisamos de um pouco de escapismo nesses tempos, e é bom ir ao cinema e aproveitar com um monte de outras pessoas, uh, uma montanha-russa de sustos, uh, para o número dois.

