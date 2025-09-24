Caio Lírio Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo





Estrelada por Wagner Moura e agendada para estrear em 03 de outubro no palco do Teatro Trapiche Barnabé do CCBB de Salvador, a peça Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo esgotou seus ingressos para sua primeira temporada em menos de uma hora. As vendas foram abertas nesta quarta-feira (24) e não há previsão de uma prorrogação da temporada.

Um Julgamento - Depois do Inimigo do Povo marca o retorno de Wagner Moura aos palcos após 16 anos. A última investida teatral do ator foi na controversa montagem do clássico Hamlet, de William Shakespeare, assinada por Aderbal Freire Filho (1941-2023) entre 2008 e 2009.

Nesta nova produção, Moura entra em cena sob a direção de Christiane Jatahy para contar uma nova adaptação de um dos principais textos do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828-1906), Um Inimigo do Povo, de 1882. Com adaptação assinada por Lucas Paraizo em parceria com Jatahy e Moura, a nova montagem parte da história original para discutir temas como preservação ambiental, culpa, fake news e justiça.

Na obra original, o médico e cientista Thomas Stockmann se torna o inimigo de seu povoado ao tentar alertar a respeito da contaminação das águas do Balneário Termal da cidade, fonte de renda mais antiga do local. Acusado de prejudicar a economia da cidade, Stockmann enfrenta uma perseguição e um julgamento capitaneado pelo prefeito.

Moura encabeça o elenco que conta ainda com Danilo Grangheia e Julia Bernat, além de Marjorie Estiano, Jonas Bloch, Tatiana Henrique, Salvador e José Moura, estes em participação em vídeo.

Sob a concepção de Jatahy, Um Julgamento busca refletir ainda sobre as as fronteiras entre teatro e cinema, realidade e ficção. Após a temporada em Salvador, a montagem chega ao Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro para uma curtíssima temporada entre 22 de outubro e 02 de novembro.

Corrida pelo Oscar

Ainda não há confirmação para uma temporada em São Paulo. Prevista inicialmente para 2026, a etapa paulistana do projeto deve esperar até que Moura cumpra a agenda de divulgação do filme O Agente Secreto, escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar.

Sob a direção de Kleber Mendonça Filho, o filme é uma das apostas para concorrer à estatueta de ouro em pelo menos duas categorias: melhor ator e melhor filme em língua não inglesa.

Antes, contudo, O Agente Secreto deve ser reconhecido ainda no Globo de Ouro e tem chances de angariar uma indicação ao BAFTA, considerado o Oscar da Inglaterra.



