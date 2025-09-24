Warner Bros. Pictures A Noiva!

Ontem (23/09), tivemos o lançamento do trailer do aguardado longa-metragem de monstros, A Noiva!, projeto mais recente e encabeçado pela atriz Maggie Gyllenhaal, que está cada vez mais focada no trabalho que acontece atrás das câmeras.

A atriz, também conhecida como a irmã do ator Jake Gyllenhaal, surpreendeu a todos no final de 2021, quando divulgou aquele que seria seu primeiro trabalho de direção, no caso, o drama psicológico A Filha Perdida .

A obra que tinha um elenco composto por Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Paul Mescal, Peter Sarsgaard e Ed Harris, contava a história de uma mulher de meia-idade divorciada que decide tirar umas férias em uma cidade costeira na Grécia, mas, ao passar dos dias, ela encontra uma família que a faz lembrar de períodos difíceis e os sacrifícios que teve de tomar como mãe.

O filme foi aclamado pela crítica e, na 94ª edição do Oscar , recebeu três indicações: Melhor Atriz (Colman), Melhor Atriz Coadjuvante (Buckley) e Melhor Roteiro Adaptado .

A receita de sucesso fez com que a atriz/diretora quisesse repetir a dose, assim, chega aos cinemas mundialmente em 2026, A Noiva!, estrelando Jessie Buckley – em seu segundo trabalho juntas.

Inspirando-se no filme de James Whale de 1935, A Noiva de Frankenstein , adaptado do romance de Mary Shelley de 1818, Frankenstein; ou, O Prometeu Moderno , seremos levados para a Chicago dos anos 1930, onde o monstro de Frankenstein pede para a Dra. Euphronius que crie uma companheira para ele. Juntos, eles dão vida a uma mulher assassinada, conhecida como "a Noiva", criando uma história de romance, interesse policial e mudanças sociais radicais.

Pelo trailer, vemos que o maior destaque vai para a protagonista, interpretada por Jessie Buckley, que vem galgando seu merecido espaço em Hollywood, nos últimos anos. No entanto, ela é (ainda) um pouco desconhecida do público, apesar dos trabalhos de relevância que tem feito.

Desta maneira, montamos um perfil sobre ela, também destacando alguns de seus trabalhos mais marcantes:

Netflix Jessie Buckley em A Filha Perdida





Jessie Buckley (nascida em dezembro de 1989) é uma atriz e cantora irlandesa. Seus prêmios incluem: um Prêmio Laurence Olivier , além de indicações ao Oscar e três prêmios BAFTA .

Buckley começou sua carreira, em 2008, como concorrente do programa de talentos da BBC , I'd Do Anything , no qual terminou na segunda colocação. Formada pela Royal Academy of Dramatic Art (no traduzido, Real Academia de Arte Dramática), teve suas primeiras aparições na tela em séries de televisão da BBC , como Guerra e Paz (2016) e Taboo (2017). Buckley fez sua estreia no cinema no papel principal em A Fera (2017) e teve seu grande primeiro sucesso, estrelando o drama musical As Loucuras de Rose (2018). Sua atuação como uma aspirante a cantora country lhe rendeu uma indicação ao Prêmio BAFTA de Melhor Atriz .

Entertainment One Jessie Buckley em As Loucuras de Rose





A carreira de Jessie Buckley progrediu com papéis principais, como na minissérie da HBO , Chernobyl (2019), Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), na quarta temporada de Fargo (2020), A Filha Perdida (2021), Men – Faces do Medo (2022) e Entre Mulheres (2022). Sua atuação em A Filha Perdida lhe rendeu indicações ao BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante e ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante .

A performance de Buckley como Sally Bowles na remontagem de Cabaret , no teatro West End , em 2021, lhe rendeu o Prêmio Laurence Olivier de Melhor Atriz em Musical .