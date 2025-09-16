Hulton Archive/Getty Images Robert Redford





O nome de Robert Redford significa muito mais do que a proposta de um mero galã hollywoodiano que transformou-se em uma das grandes estrelas do cinema, de todos os tempos.

Ele se vai deixando uma marca expressiva e relevante dentro da cultura americana, pois também foi um ativista político que apoiou o ambientalismo, os direitos dos nativos americanos, os direitos LGBTQ+ e as artes.

Nascido Charles Robert Redford Jr., em 18 de agosto de 1936, foi um ator, produtor e diretor americano, que recebeu inúmeros prêmios, como um Oscar , um BAFTA e dois Globos de Ouro . Incluindo, alguns prêmios diretamente relacionados a sua trajetória profissional, como o Prêmio Cecil B. DeMille em 1994, do Screen Actors Guild Life Achievement Award em 1996, do Oscar Honorário em 2002, do Kennedy Center Honors em 2005, da Medalha Presidencial da Liberdade em 2016 e do César Honorário em 2019.

Também foi nomeado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2014.

IMDB Robert Redford





O laureado artista apareceu nos palcos do teatro, no final da década de 1950, enquanto sua carreira televisiva iniciou em 1960, com participações em Alfred Hitchcock Apresenta em 1961 e Além da Imaginação em 1962. Redford estreou no cinema em Obsessão de Matar (1962) . Ele obteve sucesso como protagonista em filmes como Descalços no Parque (1967), Butch Cassidy (1969), Mais Forte que a Vingança (1972) e O Candidato (1972) . Recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator por sua performance no filme policial Golpe de Mestre (1973) . Ele continuou a estrelar filmes como Nosso Amor de Ontem (1973), Três Dias do Condor (1975), Todos os Homens do Presidente (1976) e O Cavaleiro Elétrico (1979) .

Redford fez sua estreia na direção com Gente como a Gente (1980) , levando quatro Oscars , incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor . Durante esse tempo, ele estrelou filmes como Brubaker (1980), Um Homem Fora de Série (1984), Entre Dois Amores (1985) e Quebra de Sigilo (1992) .

Youtube/Reprodução Robert Redford





Em 1981, Redford cofundou o Festival Sundance de Cinema , que é o maior festival de cinema independente dos Estados Unidos. O festival tem servido como uma vitrine para novos trabalhos de cineastas independentes americanos e internacionais, com seções competitivas para filmes e documentários, tanto longas-metragens quanto curtas-metragens.

Seu último papel para o cinema foi Alexander Pierce, nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel , Capitão América: O Soldado Invernal (2014) e Vingadores: Ultimato (2019) ; embora ele estivesse praticamente aposentado da atuação desde o último – tendo apenas desempenhado papéis de voz coadjuvantes –, ele foi produtor executivo da série de televisão Dark Winds .

Robert Redford deixa um legado inestimável para o cinema, cultura, história e política americana, sendo lembrado como um dos maiores que já existiu. Ele deixa dois filhos, sete netos e dois bisnetos.