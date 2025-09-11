Divulgação O ator e diretor Tonico Pereira

Longe dos palcos desde 2018, quando celebrou meio século de carreira com a montagem de O Julgamento de Sócrates, de Ivan Fernandes, Tonico Pereira veio se dedicando à direção e adaptação teatral, tendo assinado a encenação de A Vida não é Justa, último espetáculo de Léa Garcia (1933-2023) encenado em 2022.

Aos 77 anos, o ator pretende encerrar o hiato de quase uma década longe dos palcos com a montagem de dois espetáculos. Nos planos do artista, está a adaptação do clássico romance O Alienista, de Machado de Assis (1839-1908). No monólogo, o Pereira dará vida ao alienista Dr. Simão Bacamarte, que interna parte da população de Itaguaí (RJ) em uma casa de repouso para estudar as bases do que considera ser expressões de loucura.

Com adaptação e direção geral assinadas por Sady Bianchin, O Alienista contará com a participação do pianista Márvio Ciribelli, responsável por reproduzir temas como O Guarani (Carlos Gomes, 1870) e O Abre Alas (Chiquinha Gonzaga, 1899). Ainda não há previsão para a estreia da montagem.

Neste meio tempo, Pereira prepara ainda uma nova montagem de O Homem do Caminho, texto de Plínio Marcos (1935-1999) adaptado entre 1997 e 1999 a partir do conto Sempre em Frente, publicado pelo próprio Marcos em 1987. A obra narra a trajetória de um artista circense em busca de suas próprias verdades e do contato com o público enquanto busca enganar a morte.

A direção de O Homem do Caminho será assinada por Amir Haddad e a montagem deve chegar à cena em 2026 como parte das (tímidas) celebrações de 90 anos de Plínio Marcos neste 2025.