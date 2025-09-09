Reprodução/Instagram Henrique e Juliano

Conhecidos por literalmente arrastar multidões, Henrique & Juliano transformam em turnê o show “Manifesto Musical, que os consagrou com o feito histórico de esgotarem, em algumas horas, três datas consecutivas do Allianz Parque/SP. A dupla inicia a tour, que só acontecerá em 2026, dia 03 de janeiro no lendário estádio do Maracanã. A venda de ingressos se inicia nesta quinta-feira, 11 de Setembro, às 12h, no site da www.guicheweb.com.br

Baseado nos dois volumes do álbum “Manifesto Musical”, o mais ouvido nos últimos 10 anos na principal plataforma de áudio no país, Spotify, o show com mais de duas horas de duração também revisita os grandes sucessos de Henrique & Juliano.





Testado e aclamado, o show “Manifesto Musical” teve suas três primeiras apresentações no estádio do Allianz Parque em São Paulo. E se inicia como turnê nada mais, nada menos que no Maracanã. Um palco para poucos, que abriga uma multidão de fãs. Fãs que ecoam canções de Henrique & Juliano por todo o território nacional.

Este projeto terá somente algumas edições, que acontecerão ao longo de 2026. O anúncio dos próximos locais será divulgado nas redes oficiais da dupla e do evento.

No repertório um verdadeiro passeio através da história de Henrique & Juliano. “Cuida bem dela”, “Vidinha de balada”, “Na hora da raiva”, “Arranhão”, “Última saudade”, são só alguns dos inúmeros sucessos que a dupla irá mostrar ao seu público. A realização fica a cargo do escritório da dupla, Dois.M em parceria com a GH Produções.