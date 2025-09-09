Warner Bros. Pictures O Morro dos Ventos Uivantes

Se existe uma utilidade maior para os trailers que não seja, testar a “temperatura da água” quando este chega para o público, então, podemos afirmar que a equipe por de trás da nova versão de O Morro dos Ventos Uivantes (2026) , deverá ficar na maior enrascada quando o filme chegar aos cinemas, no início do ano que vem.

O lançamento do trailer de O Morro dos Ventos Uivantes , da diretora Emerald Fennell, caiu como uma bomba nas redes sociais, que não perderam tempo em apontar os supostos problemas desta nova visão de uma história que é considerada um clássico da literatura inglesa.

A obra, escrita por Emily Brontë, conta a história que gira em torno de duas famílias da pequena nobreza que vivem nos pântanos de West Yorkshire, os Earnshaws e os Lintons, e seus relacionamentos turbulentos com o filho adotivo dos Earnshaws, Heathcliff.

A próxima versão de O Morro dos Ventos Uivantes será a sétima adaptação na língua inglesa, para os cinemas. E, vem impulsionada por várias polêmicas que podem ajudar ou piorar as coisas para a cineasta Emerald Fennell.

Vamos conferir quais são alguns dos pontos questionados pelas redes sociais:

- Adaptação infiel

Fãs do livro destacaram inconsistências aparentes entre o romance e a adaptação cinematográfica de Fennell — Margot Robbie ( O Lobo de Wall Street; Era Uma Vez em... Hollywood; Barbie ), que interpreta Catherine Earnshaw, tem o dobro da idade da protagonista adolescente do livro.

- ‘Whitewashing’

Alguns também lamentaram a escalação de Jacob Elordi ( Euphoria; Priscilla; Saltburn ) como Heathcliff e acusaram Fennell de "branquear" o romance de Brontë, já que o livro sugere que o personagem pode não ser branco e em um ponto o descreve como alguém "de pele escura", embora a origem étnica exata de Heathcliff não seja clara e debatida por estudiosos, já por algum tempo.

- “Cinquenta Tons... Uivantes”

O marketing do filme também recebeu algumas críticas por parecer excessivamente erótico pelo trailer, o que alguns fãs temem que possa diluir outros temas do livro que julgam mais importantes, como a violência e crueldade, discussão sobre classe social, raça e etnia.