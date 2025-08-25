Fernando Bartman O cantor e compositor Humberto Gessinger

Quando aderiu ao formato então vitorioso - mas já dando sinais claros de desgaste - do Acústico MTV em 2004, o Engenheiros do Hawaii já era banda de renome nacional com alguns hits de sucesso na rádio e público cativo nos shows ao redor do Brasil, com ênfase em mercados do sul e sudeste.

Entretanto, foi com o lançamento do CD e DVD chancelados pela MTV que o grupo viu seu passe crescer comercialmente, o que rendeu um segundo álbum, Acústico Novos Horizontes, três anos depois, mas já sem a chancela do canal de TV. Com o sucesso comercial reduzido, este segundo projeto marcou a despedida do grupo, que entrou em hiato por tempo indeterminado e que já dura 17 anos.





Pois é em homenagem a esse passado glorioso que o cantor, compositor e multi instrumentista Humberto Gessinger, ex-vocalista do grupo, sobe ao palco do Espaço Unimed com Acústicos Engenheiros do Hawaii, turnê que celebra o repertório e o formato dos dois álbuns mais bem sucedidos comercialmente de sua carreira.

A apresentação acontece no dia 11 de outubro em sessão única. Na apresentação, o músico troca a guitarra pelos violões e interpreta, além de clássicos como O Papa é Pop (Humberto Gessinger, 1990) e Infinita Highway (Humberto Gessinger, 1987), a indispensável Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones (Franco Migliacci/ Mauro Lusini - versão: Brancato Júnior, 1967), Vida Real (Humberto Gessinger, 1996) e as então inéditas Armas Químicas e Poemas (2004) e Outras Frequências (2004).

As apresentações fazem parte das celebrações de 40 anos de trajetória de Gessinger e dos 20 anos do primeiro acústico, que ajudou a mudar a cotação da banda no mercado pop brasileiro. A apresentação do dia 11 acontece às 22h30. Os ingressos custam de R$110 (meia) a R$558 (inteira).



