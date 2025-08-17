Adriano Dória Foto do musical Ney Matogross- Homem com H

O sucesso nas telas do cinema e do streaming da cinebiografia Homem com H, sobre a trajetória de Ney Matogrosso, foi o impulso para o retorno à cena de Ney Matogrosso - Homem com H, musical que também se propõe a narrar a vida e a criação artística do intérprete de 84 anos de idade. A reestreia está agendada para dia 19 de setembro no palco do Teatro Porto Seguro, nos Campos Elíseos, região central de São Paulo.



Sob a direção dividida entre Fernanda Chamma e Marília Toledo (que assina o texto ao lado de Emílio Boechat), o musical narra a construção da persona exuberante de Ney Matogrosso em contraste com a vida do tímido e reservado Ney de Souza Pereira, desde sua infância no Mato Grosso do Sul até o sucesso nos palcos.

Divulgação Cartaz do filme Homem com H



A obra aborda ainda a relação conflituosa do intérprete com o pai, o militar Antônio Matogrosso Pereira (1916-1985), o apoio da mãe, Beita de Souza Pereira, o desabrochar sexual enquanto servia na aeronáutica, o início do sucesso com o grupo Secos & Molhados e a súbita dissolução do grupo.



Sob a direção musical de Daniel Rocha, Ney Matogrosso - Homem Com H enfileira clássicos como Rosa de Hiroshima (Vinicius de Moraes/ Gerson Conrad, 1973) e Sangue Latino (João Ricardo/ Paulinho Mendonça, 1973), do período Secos & Molhados, América do Sul (Paulo Machado, 1975) e Bandoleiro (Luhli/ Lucina, 1978), de seus primeiros passos como artista solo, até obras como Poema (Cazuza/ Frejat, 1999) e, claro, o forró que intitula a montagem, Homem com H (Antônio de Barros, 1974) de sua consolidação nacional.



Vencedor dos prêmios Bibi Ferreira e DID de melhor ator, Renan Mattos volta à obra na pele de Ney Matogrosso, encabeçando um elenco de 17 atores e cantores formado por Vinícius Loyola, Pedro Arrais, Giselle Lima, Hellen de Castro, Enrico Verta, Abner Debret, Matheus Paiva, Dante Paccola, Maria Clara Manesco, Tatiana Toyota, Léo Rommano, Ju Romano, Maurício Reducino, Valffred Souza, Vitor Vieira, Oscar Fabião e Bruno Boer.



Ney Matogrosso - Homem com H cumpre temporada no palco do Teatro Porto Seguro de 19 de setembro a 07 de dezembro, com sessões de sexta-feira a domingo, às 20h (sex. e sáb.) e às 17h (dom.). Os ingressos custam de R$ 50 (preço popular) a R$250 (plateia, inteira).



