Reprodução/Record Ninjas em A Fazenda

Os seguranças, conhecidos como "Ninjas", precisaram entrar na sede de A Fazenda, na madrugada desta terça-feira (20), para evitar uma briga entre Ana Bruna e Mônica Fonseca.

Com uma jarra de vidro com água, Ana Bruna tentou entrar no quarto para molhar a cama de Catherine Boscoy, mas foi impedida. A modelo explicou que queria revidar o episódio em que a rival jogou fezes de cavalo em sua cama, na baia. "Vou fazer jus ao que fizeram na minha cama", afirmou.

Mônica bloqueou a passagem e disse que não deixaria Ana Bruna entrar no dormitório, o que aumentou a tensão entre as participantes.





Ao tentar passar pelo local, Ana Bruna acusou a rival de tentar segurá-la: "De novo? Não pega na minha mão. Você tá louca? Não vai encostar em mim!", disse.

Fran disse que não concorda com o objetivo da peoa de molhar os pertences dos outros participantes: "Você não vai jogar água em nossas coisas. Não temos nada a ver com isso", pontuou. Ana Bruna seguiu na retaliação e voltou a falar sobre Catherine: "Falou que isso é normal e eu vou jogar na cama dela".

Entrada dos Ninjas

Com a situação pegando fogo, os seguranças, que são chamados de "Ninjas", entraram na sede e ficaram na porta do quarto durante muito tempo. Ana Bruna disse que queria entrar no local: "Produção, será que alguma coisa pode ser feita nessa casa? Eu quero entrar no quarto. Ela jogou na minha cama, e eu quero jogar na cama dela. É meu direito", soltou.

Reprodução/Record Briga forte em A Fazenda

Ariela saiu em defesa de Ana Bruna e disse que houve contato físico durante a briga: "Prenderam a minha mão na porta. Ela tem direito de entrar no quarto dela", afirmou.

Em seguida, Ana disse que Mônica a segurou pelo braço e pediu que a equipe da atração da Barra Funda analisasse as imagens. Mesmo após a saída dos Ninjas, Mônica permaneceu na porta para impedir a entrada das adversárias.