Reprodução/redes sociais Viih Tube assume que estava "ocupada" na hora do acidente

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, passou por um momento de grande susto familiar neste fim de semana ao relatar nas redes sociais o acidente doméstico que envolveu seu filho caçula, Ravi, de apenas 1 ano. De acordo com a própria criadora de conteúdo, o menino sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou ser internado e submetido a uma cirurgia de emergência no último domingo (21).

Apesar do susto, a família vem tranquilizando os seguidores: de acordo com atualizações posteriores, Ravi já recebe cuidados e está se recuperando bem após a cirurgia. Convidada a comentar mais sobre o caso, durante o programa Encontro, com Patrícia Poeta, na manhã dessa terça-feira (13), a mãe do pequeno revelou um fato inédito sobre o caso: ela estava "no vaso" durante o acontecimento do acidente.

Ao ser questionava se estava em casa na hora do ocorrido, Viih afirmou que sim, e contou bem humorada sobre o que estava fazendo: "Agora um fato engraçado: eu tava literalmente fazendo c*c* na hora", disse ela, arrancando risadas do marido e da apresentadora. Eliezer, imediatamente reagiu com um: "Meu Deus!", e influenciadora ainda afirmou que não tinha revelado este fato nem para o esposo. Ela ainda conclui: "eu estava no vaso na hora, juro, sai sem nada, só sai andando, nem sei se me limpei".

O que aconteceu

O incidente aconteceu após o pai da criança, o também influenciador Eliezer, e a babá estarem com Ravi em um passeio com um buggy em casa. Mesmo com o veículo desligado, o motor ainda estava quente, e o bebê acabou encostando a mão na peça aquecida, o que resultou na queimadura.

Viih Tube publicou originalmente o relato nos stories de seu perfil nas redes, explicando que não estava presente no momento do acidente e descreveu a situação como um evento muito rápido e inesperado. Após o ocorrido, os pais levaram a criança imediatamente ao hospital, onde ele foi internado e passou pelo procedimento cirúrgico necessário para tratar a queimadura.

Em relatos compartilhados nas redes, a influenciadora também lembrou que a internação aconteceu quase um ano depois de uma internação anterior do filho no mesmo centro cirúrgico, quando ele tinha apenas 15 dias de vida, o que tornou o susto ainda mais emotivo.

Desde o acidente, mensagens de apoio e solidariedade foram enviadas por fãs e amigos próximos da influenciadora, que acompanhou de perto a recuperação do filho.