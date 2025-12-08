Instagram/Reprodução Grazi Massafera comenta fase de celibato após fala de Rosalía

O celibato voluntário voltou ao centro do debate após duas artistas em destaque comentarem a prática em entrevistas recentes.

Dias depois de Rosalía mencionar que está vivendo um período de abstinência sexual por decisão própria, Grazi Massafera contou que também adotou a prática, descrevendo a escolha como parte de um processo de reorganização interna.

Em entrevista ao Foquinha Entrevista, a atriz afirmou que está há cerca de um ano sem se envolver sexualmente. De forma bem-humorada, explicou que a decisão não tem relação com repressão de desejos, mas com autonomia sobre o próprio ritmo.

“Deixa eu fazer minhas coisinhas, deixa eu coisar em paz. Sou mulher, sou saudável, tenho a libido lá em cima, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar”, disse, ao falar sobre suas prioridades neste período.

A fala ganhou repercussão enquanto Grazi interpreta a intensa Arminda na novela “Três Graças”, das 21h da Globo, uma personagem marcada por sensualidade e conflito emocional.

No streaming, Grazi Massafera retorna como protagonista da nova versão de “Dona Beja”, que estreia em 2 de fevereiro na HBO Max, em uma temporada com 40 episódios.

A atriz também integra o elenco do longa “Uma Família Feliz”, suspense psicológico lançado em 2022. O filme acompanha a rotina aparentemente impecável de uma família de classe média-alta e desvenda tensões marcadas por violência doméstica, machismo e segredos ocultos.

Na trama, Grazi interpreta Eva, mulher que enfrenta depressão pós-parto e se torna o centro de uma sequência de acontecimentos perturbadores ao lado de Reynaldo Gianecchini.

Rosalía

A espanhola, que esteve no Rio de Janeiro, aproveitou a passagem para anunciar sua volta ao país: ela fará um show único em 10 de agosto de 2026, na Farmasi Arena, dentro da “LUX TOUR 2026”.

A artista, que raramente comenta a vida amorosa, reforçou anteriormente em entrevista à Elle Espanha que preza pela liberdade: “Penso em liberdade. É isso que me guia.”

Sua trajetória pública inclui relacionamentos discretos, como o romance com Hunter Schafer, confirmado apenas anos após ter acontecido.

Show

A turnê, produzida pela Live Nation, contará com 42 apresentações por 17 países, passando por Europa, América do Norte e América Latina.

Com uma proposta sinfônica e experimental, “LUX” é apontado como o trabalho mais ousado da carreira de Rosalía, misturando elementos de música clássica e pop contemporâneo.