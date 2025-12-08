Reprodução Instagram Atriz movimentou a web com ensaio fotográfico de lingerie





Paolla Oliveira, de 43 anos, incendiou as redes sociais nesta segunda-feira (8) ao compartilhar registros arrebatadores de seu novo ensaio de lingerie. As imagens, feitas para uma campanha publicitária que terá a atriz como estrela, rapidamente dominaram a internet e deixaram os fãs completamente hipnotizados pela beleza da artista.

O público, claro, foi ao delírio. Rapidamente, internautas lotaram a publicação de elogios ao corpo e à beleza de Paolla, que recentemente interpretou Heleninha Roitman no remake de ‘Vale Tudo’. “Gente, sério, Paolla é uma das mulheres mais lindas desse país”, comentou uma fã. “Estamos impactados com esse ensaio”, escreveu outra. Já uma terceira seguidora entrou na brincadeira: “Mulher, vai com calma”.

Os famosos também não ficaram de fora da admiração coletiva. “Como pode?”, disse a atriz Nanda Costa. “Amo!”, declarou Fafá de Belém. A influencer e ex-Fazenda Erika Schneider completou: “Maravilhosa”.

Sem contrato fixo com a Globo desde dezembro de 2023, Paolla segue vivendo novos ciclos na carreira e na vida pública. Após deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, função assumida pela influenciadora Virginia Fonseca, a artista já tem presença garantida no Carnaval 2026. Ela será rainha de honra da escola na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Nas últimas semanas, Paolla também viralizou ao brilhar ao lado da coreógrafa Aline Maia, dançando ao som de "Água de Chuva no Mar", na voz da cantora Beth Carvalho. O vídeo, compartilhado no Instagram, ultrapassou até o momento 33 milhões de visualizações.