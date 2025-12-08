Instagram/@virginia Virgínia detalha o método que deixa seu bumbum empinado

Durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio para o Carnaval de 2026, Virgínia Fonseca chamou atenção não só pela estreia como rainha de bateria, mas também por revelar o segredo do seu bumbum empinado.

Cercada por fãs e sob muita euforia em Duque de Caxias, a influenciadora comentou que não esperava tamanha comoção.

Durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio para o Carnaval de 2026, Virgínia Fonseca chamou atenção não só pela estreia como rainha de bateria, mas também por revelar o segredo do seu bumbum empinado. pic.twitter.com/Yrpyfwpyrr — iG (@iG) December 9, 2025

"Eu não imaginava que ia ser assim tão caloroso. Então acredito que vai ser lindo, o ensaio vai ser maravilhoso, está nas mãos de Deus", afirmou em entrevista à repórter Monique Arruda.

Virgínia ainda abriu o jogo sobre o procedimento estético que vem fazendo. Ela explicou que optou por uma harmonização nos glúteos, utilizando preenchedores específicos.

"[Coloquei] ácido hialurônico para dar uma levantada e uma modelada", afirmou.

Questionada sobre o resultado, ela contou que está investindo na técnica conhecida como round glute, assinada por Natasha.

"Cara, estou fazendo agora a 'round glute' da Natasha. Está realmente deixando meu bumbum mais empinado. Está lindo, recomendo".

A influenciadora reforçou ainda que buscou algo discreto, apenas “uma pequena levantada e uma modelada suave, respeitando o meu próprio corpo”.