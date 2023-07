Reprodução / Instagram Alisson Hentges e Thamara Térez viajam juntos após suposta traição

Após evitar falar no assunto, Alisson Hentges finalmente deu a versão do término do casamento com Thamara Térez. Os ex-participantes de 'Casamento às Cegas' anunciaram a separação em meio a rumores de traição. A advogada comentou o caso durante a participação no reencontro da 3ª temporada, realizado no último domingo (2).

No Instagram, uma fã do casal pediu um pronunciamento de Alisson. "Eu queria muito ouvir sua versão, porque achei tudo muito estranho, pelo menos da forma que ela se pronunciou hoje, deixam muitas dúvidas".

Na noite de ontem, Thamara citou sentimentos de ódio e raiva ao ser questionada sobre o fim do casamento com Alisson.

"Não existe outra versão. Apenas nos divergimos no tratamento de tudo isso. Entre pronunciamento e silêncio, pressão de assessorias, da internet, xingamentos, cobranças. É complicado separar racional de emocional e precisar (ou não) se justificar para muitos que não querem entender", alegou ele.

Em maio, Alisson foi acusado de trair Thamara Térez após ser flagrado ao lado de uma mulher desconhecida. Nas fotos divulgadas, ele aparece muito próximo da moça, sendo acusado de estar beijando a desconhecida.