Reprodução Guilherme teria xingado Maíra após reencontro de 'Casamento às Cegas'

A segunda temporada do reality "Casamento às Cegas Brasil" chegou ao fim, mas a confusão entre os participantes parece não ter acabado. Nesta sexta-feira (3), Maíra Bullos revelou que Guilherme Martins a xingou após o reencontro.

Questionada via caixinhas de perguntadas do Instagram, Maíra respondeu se teve contato com o ex-companheiro após a discussão no episódio final.

"Ele mandou mensagem me xingando. Eu estava no estúdio, mostrei para a produção para registrar e bloqueei."

Em outra pergunta, Maíra foi questionada sobre Guilherme ter falado que queria ter contato com o filho dela, que pertence ao espectro autista.

"Eu não ia falar NADA que falei no reencontro. Eu só queria paz, 'Casamento às Cegas' é um gatilho para mim. Todas as meninas sabem que eu só falei o que falei por causa dessa cena."

Completou: "Ele sabia que meu filho é autista, que seria muito para ele processar tudo aquilo de câmera, luz, equipe grande, ele tinha só dois anos. E ele falou que tava tudo bem, que super entendia, achava isso super bacana da parte dele. Quando vi essa cena eu larguei de mão, não esperava. Foi ali a minha última gota d'água".

A influenciadora também revelou que a produção cortou a parte em que ela detalha quando descobriu que Guilherme e a atual companheira planejavam ficar juntos, enquanto ele ainda estava no experimento com ela.

"Eu logo lembrei da moça que mandava mensagem toda hora, fui lá ver e eles estavam gravando story em Curitiba, no mesmo lugar, numa viagem da qual ele comprou quando estava no programa com data para logo depois do casamento e comentando na foto dela, como se já tivessem se assumido, os padrinhos que ele convidou curtindo o comentário dele".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.