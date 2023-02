Casamento às Cegas 2

O último episódio do reality mostra Will desistindo de casar com Verônica já no altar, Vanessa e Thiago decidindo por um fim na relação, Maíra e Guilherme desistindo do programa antes do casório, Flávia e Robert se casando e Thamara e Alisson trocando alianças com declarações apaixonadas. Veja qual foi o desfecho após o fim das gravações!