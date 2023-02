Reprodução Casamentos às Cegas: Flávia reage à desculpa de Robert: 'Teatro puro'

Os participantes de "Casamento às Cegas Brasil 2", Flávia Queiroz e Robert Richard, expuseram o motivo do fim do casamento. Após a revelação da traição, Flávia publicou um vídeo nesta quinta-feira (2) e nos cometários reagiu ao pedido de desculpas do ex-companheiro.

No episódio final do reality show, exibido ontem, Robert pede desculpas aos outros participante e até para Dona Nívia, ex-sogra, pela infidelidade no casamento com Flávia.

"Achei muito teatral.... Ele nem se quer ligou para tia e pedir desculpas, esperou na frente das câmeras? Por favor, a família acolheu e ele fez isso, desrespeitou a todos da família", comentou uma seguidora.

"Teatro puro! Pediu desculpas para todas as participantes do programa, para manter a boa imagem. Falsidade não passa! Eu sou boa, não trouxa", respondeu a participante.

No vídeo publicado, Flávia detalha o momento em que, enquanto estavam vendo vídeos na internet, ela viu que ele havia recebido mensagens de um aplicativo de relacionado. Ela reafirma que o aplicativo havia sido apagado anteriormente, ou seja, ele instalou novamente.

"Eu percebi que eu tinha sido sim muito desrespeitada, eu vi que as promessas, os projetos, os 150% de fidelidade, obviamente eram mentira. Decidi ali naquele momento finalizar, [...] colocar um fim num relacionamento com um homem que se mostrou desonesto, sem responsabilidade afetiva e imaturo emocionalmente", relembrou.

"Eu tinha uma imagem do meu ex com um caráter verdadeiramente irretocável. Eu já usei essa palavra algumas vezes para ele. Eu admirava o caráter dele e essa era uma das características que mais me chamavam a atenção nesse relacionamento", completou.

A enfermeira conta que após a ruptura, recebeu pedidos de desculpas e lamentações do personal trainer e decidiu por perdoá-lo. No entanto, não haveria possibilidade de reatar a relação.

"E eu sou uma pessoa que decide não retornar para lugares onde eu fui ferida. Para além dos pedidos de desculpa, ele declarou um amor intenso por mim. Amor que surgiu depois desse acontecimento, me disse o quanto eu sou incrível e maravilhosa e outros adjetivos e eu não ouso discordar. A frase eu te amo, que eu nunca tinha recebido, foi uma das frases que comecei a receber".

"A real é que ficou impossível não questionar se todos esses pedidos de perdão e essas mensagens eram mesmo verdade ou apenas fruto de um receio dele, de um possível cancelamento diante de trair uma mulher para qual ele disse que era verdadeiro e da possibilidade da exposição", completou.

Flávia finaliza o desabafo revelando que não desistiu do amor, mas sabe que encontrar um rapaz que atenda os requisitos básicos não será encontrado fácil.

"Um homem que me faz, que nos faz, sentir desrespeitada, é o tipo de homem pelo qual nós não devemos nos sentir interesse".