Reprodução/NETFLIX Casamento às Cegas: Robert revela traição e pede volta com Flávia

O participante de Casamento às Cegas Brasil 2, Robert Richard, assumiu ter traído a companheira Flávia após terem realizado o noivado. Nesta quarta-feira (1º), foi ao ar o episódio do encontro final entre os casais do reality da Netflix.

O personal trainer Robert Richard e a enfermeira Flávia Queiroz foram um dos casais que saíram realizados do experimento de encontrar o amor às cegas. No entanto, a relação não se sustentou durante a convivência pós-casamento.

"Ela estava com o meu celular na mão e chegou uma mensagem de um aplicativo de relacionamento no meu celular. Eu fiquei em choque no momento", contou Robert, relembrando que Flávia insistiu para ver a mensagem.

Segundo ele, havia duas conversas com outras mulheres. Em uma, Robert é questionado se ele estava bem, e ele responde: "Melhor agora".

Na outra conversa, Robert e uma mulher conversavam sobre os bares que eles conheciam.

"Me senti duplamente traída por você, primeiro porque o aplicativo foi desinstalado do seu celular na minha presença morando juntos, assim como eu desinstalei os meus", rebateu Flávia.

"A conversa aconteceu há três semanas atrás, um período que a gente já estava casados há um tempo, a gente já até tinha viajado juntos", completou.

Ainda na discussão, a enfermeira revelou que Robert teria assumido que havia flertado com outras mulheres presencialmente, durante idas ao pagode.

O casal estava vivendo um relacionamento a distância, já que Flávia estaria entre Minas Gerais e São Paulo. Flávia ainda se organizou para se mudar para a capital paulista.

"Me mudei para São Paulo pensando nessa construção e na continuidade do nosso relacionamento", apontou a mineira.

"Qualquer pessoa nesta situação iria querer se justificar, mas não tem justificativa. Eu errei com uma mulher incrível. Me arrependo até hoje, todos os dias", lamentou o rapaz.

"Durante esse tempo que ficamos juntos nunca ouvi uma frase de admiração do Robert para mim, mas depois que isso veio a tona, eu perdi as contas de quantas mensagens ele me mandou dizendo que me amava e para mim isso foi um baque muito grande, porque essa descoberta de amor foi muito tardia", refletiu Flávia.

Após a decisão de romper pela traição, Robert espera que ainda possa reconquistar a ex-companheira. Durante o episódio, ele também pediu perdão a mãe dela, que esteve presencialmente no encontro.