Reprodução/Internet Zé Neto pediu desculpas a Anitta durante um podcast

Zé Neto, da dupla com Cristiano, pediu desculpas a Anitta quatro anos depois da declaração que fez sobre uma tatuagem da cantora durante um discurso envolvendo a Lei Rouanet. Em entrevista ao podcast Nativíssimo, exibida na quinta-feira (23), o sertanejo reconheceu que sua fala foi inadequada e afirmou que pretende se retratar pessoalmente.

O cantor declarou que se arrepende do episódio e disse que mudaria sua postura caso encontrasse a artista. Segundo ele, a declaração foi feita sem reflexão e acabou atingindo uma pessoa que não tinha relação direta com o assunto que discutia naquele momento. “Se eu a visse, com toda certeza do mundo, eu ia pedir perdão, porque eu acho que foi uma coisa que eu falei indevidamente, sem pensar”, afirmou.

Em 2022,declarou que não dependia de recursos da Lei Rouanet e disse que não precisava fazer “tatuagem no ‘toba’ para mostrar se está bem ou mal”, em referência à tatuagem feita por Anitta na região anal pouco antes.

Cantor relaciona episódio ao álcool

A declaração provocou forte repercussão nas redes sociais e levou fãs da cantora a questionarem os cachês pagos com verbas públicas para apresentações da dupla e de outros artistas sertanejos. O debate resultou em investigações e no cancelamento de apresentações financiadas por prefeituras. Na ocasião, Anitta reagiu com ironia. “E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó”, escreveu a cantora.

Durante o podcast, Zé Neto afirmou que, na época, enfrentava problemas com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e disse que esse comportamento influenciou sua atitude. “Rapaz, deixa eu falar um negócio. Eu nunca mais falei (com Anitta), nunca mais vi, nunca mais tive contato", relatou. "Eu bebia demais, eu falava o que não devia", disse o sertanejo.

"E ataquei uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Eu sinto essa culpa. Um dia vou encontrar ela e pedir desculpas. Já tentei. Anitta, se estiver me vendo, me perdoa”, declarou o artista.

O cantor também afirmou que a aproximação com a igreja mudou sua forma de enxergar o episódio. “Depois que comecei a buscar a igreja, eu vi quão idiota e infeliz eu fui com esse comentário. Hoje entendo a vida de uma maneira diferente”, concluiu.