Reprodução/Internet Irmãs de Isabel Veloso negam versão do pai

Renata Veloso e Priscila Kiekow, irmãs de Isabel Veloso, sairam em defesa do Hospital Erasto Gaertner neste sábado (10), após críticas feitas por Joelson Veloso nas redes sociais; influenciadora morreu aos 19 anos depois de quase dois meses internada na UTI.

A morte de Isabel Veloso, ainda muito jovem e com filho de colo, gerou manifestações públicas distintas dentro da própria família. Na tarde do seu falecimento, Renata Veloso, usou as redes sociais para defender o hospital de Curitiba (PR), onde Isabel estava internada desde 26 de novembro de 2025, após o pai da jovem acusar a equipe médica de negligência.

Pouco antes da confirmação do falecimento, Joelson Veloso, pai de Isabel, publicou um desabafo nas redes sociais afirmando que houve falhas no acompanhamento médico da filha durante o período em que ela esteve na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo ele, a condução do tratamento teria sido inadequada diante da gravidade do quadro, o que o levou a classificar a situação como “negligência”.

A Família

Em sentido oposto, Renata comentou em uma publicação no perfil oficial do hospital e afirmou sentir gratidão pela equipe médica. “Quem acha que o hospital foi negligente deve ser porque tem a consciência pesada”, escreveu. Ela também declarou que não presenciou falta de cuidado ou omissão durante a internação da irmã e pediu respeito tanto à memória de Isabel quanto aos profissionais de saúde que atuaram no caso.

Além disso,partilhou a nota de pesar oficial do hospital, afirmando mais uma vez o bom trabalho da equipe com sua irmã., também irmã de, também republicou a postagem de, dando maior veracidade a versão da familiar.

A manifestação evidenciou o clima de tensão e dor vivido pela família após a perda da influenciadora, cuja luta contra o câncer foi acompanhada por milhões de seguidores nas redes sociais. Até o momento, o Hospital Erasto Gaertner mantém a posição de que prestou assistência integral e adequada à paciente, enquanto os familiares seguem se manifestando publicamente sobre o caso.