Confira os artistas que se apresentarão no Rio Réveillon 2026
Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Confira os artistas que se apresentarão no Rio Réveillon 2026

O tradicional Réveillon de Copacabana terá nomes de peso nesta edição. Ney Matogrosso, Alcione, João Gomes, Alok, Gilberto Gil, Iza e Feyjão são alguns deles. Nesta quinta-feira (4), o  Portal iG esteve presente na coletiva do evento, que ocorreu no Copacabana Palace. 

Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Atrações do Réveillon Copacabana 2026Atrações do Réveillon Copacabana 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG
Confira os artistas que se apresentarão no Rio Réveillon 2026. Foto: Foto: Rodrigo T Ribeiro/ Portal iG

As festividades ainda serão marcadas pelo aumento no número de balsas, que praticamente duplicou. Enquanto no ano passado haviam somente 10, neste ano serão 19 embarcações.


O prefeito  Eduardo Paes (PSD)  não pôde comparecer, mas o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e o vice-presidente de criação da SRCOM, Abel Gomes, revelaram com exclusividade os detalhes das novidades previstas para o maior espetáculo a céu aberto do mundo.

Um show de drones também é uma das novidades desta edição. Além disso, a tradicional queima de fogos de artifício não deixará de ocorrer. Para quem não estiver presente no Rio de Janeiro, a transmissão dos shows será feita pela Rede Globo. 

Homenagem

Preta Gil ganhará uma homenagem póstuma durante o show de Réveillon. O cantor, compositor e instrumentista Feyjão comandará um bloco dedicado à artista, que morreu em julho deste ano, em meio ao tratamento contra câncer colorretal.

Confira a programação:

Palco Parque Realengo

  • 19h - DJ Rafael Nazareth
  • 22h - Nem da Tia Doca
  • 0h15 - Sambay

Palco Piscinão de Ramos

  • 21h30 - Ana Petkovic
  • 22h30 - MC Cacau
  • 0h20 - Balacobaco

Palco Penha

  • 20h30 - Pura Batucada
  • 21h30 - Thais Macedo
  • 0h20 - Dudu Nobre

Palco Sepetiba

  • 21h30 - Tília
  • 22h30 - Juninho Thybau
  • 0h20 - Caju pra Baixo

Palco Parque Oeste

  • 19h30 - Pagodelas
  • 21h - Fróes
  • 22h30 - Batuke 021
  • 0h20 - Leandro Sapucahy

Palco Pedra de Guaratiba

  • 20h30 - MC Bob Rum
  • 0h20 - Delcio Luiz

Palco Rio 

  • 18 às 4h (nos intervalos) - DJ Cathy
  • 20h - Gilberto Gil + Ney Matogrosso
  • 22h30 - Belo + Alcione
  • 0h12 - João Gomes + Iza
  • 2h - Alok
  • 3h30 - Beija Flor

Palco Leme

  • 18 às 4h DJ Marcelo Araújo (nos intervalos)
  • 19h20 - Midian Lima
  • 20h45 - Samuel Messias
  • 22h15 - Thalles Roberto
  • 0h12 - Grupo Marcados

Palco Flamengo

  • 20h30 - Joanna
  • 22h - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • 0h12 - Tributo a Raul Seixas

⁠Palco Parque Madureira

  • 20h - DJ Michell + Black de Elite
  • 22h30 - Sombrinha

Palco Ilha do Governador (Praia da Bica)

  • 19h - Roda de Santa Rita
  • 20h30 - Arlindinho

Palco Paquetá (Praia da Moreninha)

  • 19h - Ryon
  • 22h - Afromix
  • 0h20 - Marcos Santos
    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/cultura/2025-12-04/reveillon-de-copacabana-2026-veja-os-artistas-confirmados.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes