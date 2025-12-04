O tradicional Réveillon de Copacabana terá nomes de peso nesta edição. Ney Matogrosso, Alcione, João Gomes, Alok, Gilberto Gil, Iza e Feyjão são alguns deles. Nesta quinta-feira (4), o Portal iG esteve presente na coletiva do evento, que ocorreu no Copacabana Palace.
As festividades ainda serão marcadas pelo aumento no número de balsas, que praticamente duplicou. Enquanto no ano passado haviam somente 10, neste ano serão 19 embarcações.
O prefeito Eduardo Paes (PSD) não pôde comparecer, mas o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e o vice-presidente de criação da SRCOM, Abel Gomes, revelaram com exclusividade os detalhes das novidades previstas para o maior espetáculo a céu aberto do mundo.
Um show de drones também é uma das novidades desta edição. Além disso, a tradicional queima de fogos de artifício não deixará de ocorrer. Para quem não estiver presente no Rio de Janeiro, a transmissão dos shows será feita pela Rede Globo.
Homenagem
Preta Gil ganhará uma homenagem póstuma durante o show de Réveillon. O cantor, compositor e instrumentista Feyjão comandará um bloco dedicado à artista, que morreu em julho deste ano, em meio ao tratamento contra câncer colorretal.
Confira a programação:
Palco Parque Realengo
- 19h - DJ Rafael Nazareth
- 22h - Nem da Tia Doca
- 0h15 - Sambay
Palco Piscinão de Ramos
- 21h30 - Ana Petkovic
- 22h30 - MC Cacau
- 0h20 - Balacobaco
Palco Penha
- 20h30 - Pura Batucada
- 21h30 - Thais Macedo
- 0h20 - Dudu Nobre
Palco Sepetiba
- 21h30 - Tília
- 22h30 - Juninho Thybau
- 0h20 - Caju pra Baixo
Palco Parque Oeste
- 19h30 - Pagodelas
- 21h - Fróes
- 22h30 - Batuke 021
- 0h20 - Leandro Sapucahy
Palco Pedra de Guaratiba
- 20h30 - MC Bob Rum
- 0h20 - Delcio Luiz
Palco Rio
- 18 às 4h (nos intervalos) - DJ Cathy
- 20h - Gilberto Gil + Ney Matogrosso
- 22h30 - Belo + Alcione
- 0h12 - João Gomes + Iza
- 2h - Alok
- 3h30 - Beija Flor
Palco Leme
- 18 às 4h DJ Marcelo Araújo (nos intervalos)
- 19h20 - Midian Lima
- 20h45 - Samuel Messias
- 22h15 - Thalles Roberto
- 0h12 - Grupo Marcados
Palco Flamengo
- 20h30 - Joanna
- 22h - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
- 0h12 - Tributo a Raul Seixas
Palco Parque Madureira
- 20h - DJ Michell + Black de Elite
- 22h30 - Sombrinha
Palco Ilha do Governador (Praia da Bica)
- 19h - Roda de Santa Rita
- 20h30 - Arlindinho
Palco Paquetá (Praia da Moreninha)
- 19h - Ryon
- 22h - Afromix
- 0h20 - Marcos Santos