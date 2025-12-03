Divulgação CCXP2025 impulsiona expansão e festival ganhará edição na Coreia

A CCXP25 marca não só mais uma edição aguardada do maior festival de cultura pop do planeta no Brasil, como também o início de uma nova fase de expansão internacional da marca. Foi anunciado oficialmente, durante o Spoiler Night, que o evento ganhará uma edição na Coreia do Sul, com estreia prevista para 2027, na cidade de Seul, consolidando a presença do festival em um dos mercados culturais mais influentes da atualidade.

O anúncio foi feito pelo CEO da organizadora do evento, Pierre Mantovani, durante uma apresentação institucional no Brasil. Na ocasião, ele dividiu o palco com Chandler Kim, Senior Manager da empresa sul-coreana EXPORUM Inc., que assumirá o cargo de Diretor de Operações da CCXP Korea.

Pedro H. Lopes/Portal iG Ambiente da CCXP reúne fãs de cultura pop em painéis, ativações e experiências temáticas





A parceria foi celebrada como um passo estratégico para viabilizar o projeto no país asiático, unindo o know-how brasileiro com a experiência local da produtora responsável pela PopCon, uma das principais feiras de entretenimento da Coreia do Sul.

De acordo com os organizadores, a chegada da CCXP ao mercado coreano inaugura uma nova fronteira para a marca, que tem como principal objetivo criar experiências imersivas e conectadas em grandes centros globais da cultura pop.

“A Coreia do Sul é hoje um dos mercados culturais mais dinâmicos do planeta. Levar a CCXP para o país é um passo natural na evolução global do festival. Estamos extremamente confiantes em realizar esse projeto ao lado da EXPORUM Inc., que tem profundo conhecimento do mercado local e operação de excelência”, afirmou Pierre Mantovani durante o anúncio.

Pedro H. Lopes CCXP2025: fãs de It e The Boys vão poder interagir nos cenários das séries





Segundo ele, a decisão de expandir o evento para a Ásia foi construída ao longo dos últimos cinco anos, com foco em estabelecer uma via de troca cultural genuína entre Brasil e Coreia do Sul. A ideia não é apenas apresentar a CCXP para um novo público, mas também criar uma ponte criativa entre duas potências do entretenimento mundial.

O projeto prevê mostrar ao público coreano a diversidade artística brasileira, seus talentos e narrativas, enquanto amplia o alcance da cultura asiática junto aos fãs do outro lado do mundo.

A CCXP Korea seguirá o mesmo padrão das edições internacionais, levando a Seul áreas já conhecidas e queridas pelo público brasileiro.

Estão confirmados espaços como o Palco Thunder, destinado a grandes painéis com estrelas do cinema, televisão e streaming; o Palco Omelete, voltado para conteúdos especiais, entrevistas e debates sobre cultura pop; o Artists’ Valley, que reúne quadrinistas e artistas independentes; além do Cosplay Universe, dedicado ao universo dos cosplayers e suas performances.

Detalhes sobre datas, local exato, início das vendas de ingressos e atrações da programação ainda não foram divulgados. Segundo a organização, todas essas informações serão apresentadas nos próximos meses pelos canais oficiais do evento.





Para Chandler Kim, a chegada do festival ao país representa um marco para o cenário de entretenimento sul-coreano.

“A CCXP é uma referência mundial quando falamos em cultura pop. Estamos honrados em construir a primeira edição na Coreia do Sul ao lado da equipe brasileira. Acreditamos no potencial transformador do festival e no impacto que ele terá para o público local”, declarou.