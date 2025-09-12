Reprodução/Divulgação The Town

O segundo fim de semana do festival The Town 2025 começa nesta sexta-feira (12) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e promete agitar os fãs de música com atrações que mesclam clássicos internacionais e sucessos do pop nacional. Entre os destaques, estão os Backstreet Boys, Jason Derulo, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Ivete Sangalo, Mariah Carey, Katy Perry e Ludmilla.

A boy band americana Backstreet Boys lidera a programação desta sexta-feira no Palco Skyline, trazendo hits que marcaram os anos 1990 e 2000, como “I Want It That Way”, “Everybody” e “As Long as You Love Me”. Com mais de três décadas de carreira, AJ, Howie, Nick, Kevin e Brian voltam ao Brasil após sua última passagem pelo país em 2023, quando se apresentaram em São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte.

O ritmo dançante continua com Jason Derulo, conhecido por seu R&B sensual e sucessos como “Talk Dirty”, “Wiggle” e “Swalla”. Também se apresentam no mesmo palco CeeLo Green, vencedor de cinco prêmios Grammy, e a banda brasileira Jota Quest.

No Palco The One, o público poderá conferir o pop nacional, com apresentações de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat e Di Ferrero. O vocalista do NX Zero prepara um show especial com homenagens a ícones como Justin Timberlake, Harry Styles e Freddie Mercury.

Outros destaques incluem o rap de TZ da Coronel e Duquesa, além do jazz experimental do coletivo americano Snarky Puppy. Para completar a experiência, o festival conta ainda com apresentações de DJs e batalhas de hip-hop no Palco Quebrada e The Tower.

Programação completa do segundo fim de semana

Sexta-feira (12/09)

Palco Skyline: The Flight, Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys

Palco The One: Di Ferrero, Duda Beat, Pedro Sampaio, Luísa Sonza

The Tower: Dubdogz

Palco Quebrada: Batalha da Aldeia, Duquesa, Kayblack

Palco Factory: Kaê Guajajara, Brô MCs, Alee, TZ da Coronel

São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares, Leo Gandelman, Snarky Puppy

Sábado (13/09)

Palco Skyline: The Flight, Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey

Palco The One: Os Garotin convida Melly, Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir, Gloria Groove, Lionel Richie

The Tower: Liu

Palco Quebrada: Batalha da Aldeia, Péricles convida Dexter, Criolo

Palco Factory: Stefanie, Chefin, MC Livinho, Junior

São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes, Vanessa Moreno, Jacob Collier

Domingo (14/09)

Palco Skyline: The Flight, Iza, J Balvin, Camila Cabello, Katy Perry

Palco The One: Jota.Pê convida João Gomes, Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, Dennis DJ convida Tília, Ludmilla

The Tower: ANNA

Palco Quebrada: Batalha da Aldeia, Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Belo

Palco Factory: Felipe Cordeiro, Lambateria Baile Show convida Lia Sophia, Rachel Reis, Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square: SP Square Big Band, SP Square Big Band com Amanda Maria, João Bosco Quarteto, Jacob Collier

Dicas para descansar e curtir o festival

Assistir a shows consecutivos em um festival como o The Town exige preparo físico e atenção ao descanso. Segundo o otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono Paulo Reis, dormir bem antes e entre os dias de evento é essencial para aproveitar cada atração sem riscos à saúde.

“Dormir bem garante energia, bom humor, segurança e boas lembranças. Se você não descansa, sua resistência cai, a dor muscular aumenta e o risco de acidentes sobe. Além disso, a imunidade fica comprometida, abrindo espaço para resfriados e gripes”, explica o especialista.

Entre os cuidados recomendados estão: manter uma rotina relaxante antes de dormir, ambiente silencioso e escuro, hidratação adequada, evitar excesso de álcool e cafeína e apostar em alimentação leve. Também é importante proteger os ouvidos: o uso de protetores auriculares e pausas longe das caixas de som ajudam a reduzir o risco de zumbidos e incômodos.

Para minimizar a fadiga, Paulo Reis sugere cochilos curtos, exposição ao sol pela manhã, hidratação com eletrólitos e refeições balanceadas com proteína e carboidrato.

“Se necessário, pequenas doses de cafeína durante o dia ajudam a manter o ritmo sem prejudicar o sono futuro”, completa.

O festival segue até domingo (14), consolidando The Town 2025 como um dos maiores eventos de música do país, reunindo clássicos internacionais e os artistas mais quentes do cenário nacional.